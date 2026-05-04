Arbeitslosigkeit in der Steiermark: Immer mehr Akademiker ohne Job

Die Arbeitslosigkeit in der Steiermark steigt, moderat, aber mit einer überraschenden Entwicklung. Besonders auffällig: Immer mehr Akademiker verlieren ihren Job.

Auch im April ist die Arbeitslosigkeit in der Steiermark gestiegen. Was vor allem überrascht: Immer mehr Akademiker sind betroffen.

Auch im April ist die Arbeitslosigkeit in der Steiermark gestiegen. Was vor allem überrascht: Immer mehr Akademiker sind betroffen.

Auf den ersten Blick wirken die Zahlen stabil. Die Arbeitslosigkeit ist im April nur leicht gestiegen. Doch hinter dieser Entwicklung verbirgt sich eine Veränderung, die den Arbeitsmarkt nachhaltig prägen könnte.

Mehr Arbeitslose, aber nicht überall gleich

Mit Ende April waren rund 38.000 Menschen in der Steiermark arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Rechnet man Schulungsteilnehmer dazu, sind insgesamt mehr als 46.700 Personen ohne Beschäftigung. Gleichzeitig ist die Zahl der Beschäftigten leicht gestiegen. Rund 545.000 Menschen stehen aktuell in einem Arbeitsverhältnis. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,5 Prozent und damit leicht über dem Vorjahreswert.

Unerwartete Entwicklung bei Akademikern

Besonders ins Auge sticht eine Gruppe, die lange als vergleichsweise sicher galt. Akademiker sind zunehmend von Arbeitslosigkeit betroffen. Von den zusätzlichen 1.350 arbeitslosen Personen haben rund 60 Prozent einen Hochschulabschluss. Noch deutlicher wird die Entwicklung beim Vergleich: Während die Gesamtarbeitslosigkeit moderat steigt, wächst sie bei Akademikern um fast 30 Prozent. Insgesamt sind mittlerweile 3.648 hochqualifizierte Personen ohne Job. Damit verändert sich ein lange gültiges Bild. Ein Studium gilt nicht mehr automatisch als Schutz vor Arbeitslosigkeit.

Arbeitsmarkt vor tiefgreifendem Wandel

Für das AMS ist diese Entwicklung kein kurzfristiger Ausreißer, sondern Teil einer größeren Veränderung. Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe sieht den Arbeitsmarkt vor einem grundlegenden Umbruch. „Der Arbeitsmarkt steht weniger vor einem Einbruch als vor einem tiefgreifenden Umbruch, mit stark veränderten Tätigkeitsprofilen“, erklärt Snobe. Besonders die zunehmende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz rückt dabei in den Fokus. Technologische Entwicklungen könnten bestehende Jobs verändern oder verdrängen, gleichzeitig aber neue Möglichkeiten schaffen. Entscheidend werde sein, wie schnell sich Arbeitnehmer anpassen können.

Regionale Unterschiede und neue Herausforderungen

Ein Blick auf die Regionen zeigt, dass die Entwicklung nicht überall gleich verläuft. Während einige Bezirke Rückgänge verzeichnen, steigt die Arbeitslosigkeit vor allem in urbanen Zentren wie Graz deutlich an. Auch zwischen Altersgruppen gibt es Unterschiede. Während die Arbeitslosigkeit bei unter 25-Jährigen zurückgeht, steigt sie bei älteren Arbeitnehmern weiter an. Frauen sind aber nach wie vor stärker vom Anstieg betroffen als Männer.