Hochwasser und Blackout: Steiermark investiert Millionen in Sicherheit

Hochwasser, Waldbrände, Stromausfälle: In der Steiermark wurden jetzt neue Geräte für den Katastropheneinsatz übergeben. Millioneninvestitionen sollen die Feuerwehren noch schlagkräftiger machen.

Der Leiter der Fachabteilung für Katastrophenschutz, Harald Eitner, Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom, Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried und Landeshauptmann Mario Kunasek bei der Übergabe der neuen Gerätschaften für den Katastrophenhilfsdienst.

Der Leiter der Fachabteilung für Katastrophenschutz, Harald Eitner, Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom, Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried und Landeshauptmann Mario Kunasek bei der Übergabe der neuen Gerätschaften für den Katastrophenhilfsdienst.

Wenn Sirenen heulen, geht es um mehr als Technik. Es geht um Menschen, um Sicherheit und oft um Sekunden. Genau für solche Momente rüstet die Steiermark ihre Feuerwehren jetzt weiter auf.

Millioneninvestition für den Ernstfall

In Lebring wurden neue Gerätschaften für den Katastrophenhilfsdienst an steirische Feuerwehren übergeben. Es ist der erste sichtbare Schritt eines großen Investitionspakets: Insgesamt 25,5 Millionen Euro fließen in die Modernisierung. Allein diese erste Lieferung hat einen Wert von rund 3,64 Millionen Euro. Dahinter stehen Geräte, die im Ernstfall den Unterschied machen können. Leistungsstarke Stromaggregate sichern die Versorgung bei Blackouts, Hochwasserpumpen kämpfen gegen Wassermassen, Sandsackfüllmaschinen beschleunigen Schutzmaßnahmen.

© Land Steiermark/Mitteregger Die Katastrophenhilfsdienst-Gerätschaften wurden in Lebring an die steirischen Feuerwehren übergeben.

Wenn jede Minute zählt

Die neuen Geräte sind nicht nur Technik, sie sind Werkzeuge für Situationen, in denen rasch gehandelt werden muss. Hochwasser, wie es zuletzt immer häufiger auftritt, oder großflächige Schadenslagen stellen Einsatzkräfte vor enorme Herausforderungen. Damit im Ernstfall alles sitzt, wurden die Feuerwehrleute direkt nach der Übergabe eingeschult. Jeder Handgriff muss funktionieren, jede Entscheidung schnell getroffen werden.

„Rückgrat unseres Katastrophenschutzes“

Landeshauptmann Mario Kunasek betont die Bedeutung dieser Investitionen deutlich: „Mit der ersten Teillieferung aus dem 25,5 Millionen Euro umfassenden Feuerwehr-Investitionspaket setzen wir einen wichtigen Schritt, um die Einsatzfähigkeit unserer Feuerwehren weiter zu stärken und die Sicherheit in der Steiermark nachhaltig abzusichern. Moderne Gerätschaften und eine fundierte Einschulung sind entscheidend, damit im Ernstfall rasch und professionell geholfen werden kann.“ Besonders hebt er den Einsatz der freiwilligen Kräfte hervor: „Dass das in der Steiermark so hervorragend funktioniert, ist vor allem dem großen Einsatz unserer freiwilligen Feuerwehrkameraden zu verdanken – sie sind das Rückgrat unseres Katastrophenschutzes.“

Feuerwehren als starke Gemeinschaft

Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom unterstreicht die Rolle der Einsatzkräfte: „Der Einsatzwille und Zusammenhalt unserer rund 50.000 Kameradinnen und Kameraden in den Freiwilligen Feuerwehren zeichnet die Steiermark ganz besonders aus.“ Und weiter: „Wer Sicherheit ernst nimmt, muss auch entsprechend in die Sicherheit investieren. Mit der heutigen Übergabe neuer Gerätschaften für den Katastrophenhilfsdienst stärken wir unsere Einsatzkräfte daher gezielt, damit sie für zukünftige Herausforderungen noch besser gerüstet sind.“

Blick in die Zukunft

Neben den neuen Geräten wurde auch an der Organisation weiter gearbeitet. Eine moderne digitale Lageführungssoftware soll künftig helfen, Einsätze noch besser zu koordinieren, vor allem bei großen Schadenslagen.