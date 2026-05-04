Tragischer Unfall: Steierin erlag Tage später ihren Verletzungen

Eine 89-jährige Frau, die Ende April bei einem Unfall im Bezirk Liezen verletzt worden war, ist nun im Krankenhaus verstorben.

Wie nun bekannt wurde, ist die 89-Jährige am 1. Mai 2026 im LKH Rottenmann-Bad Aussee, Standort Rottenmann, verstorben.

Wie nun bekannt wurde, ist die 89-Jährige am 1. Mai 2026 im LKH Rottenmann-Bad Aussee, Standort Rottenmann, verstorben.

Am Nachmittag des 29. April 2026 kam es in Ölbarn (Bezirk Liezen) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 89-Jährige zunächst Verletzungen unbestimmten Grades zuzog, 5 Minuten berichtete. Wie nun bekannt wurde, ist die Frau wenige Tage später im Krankenhaus verstorben.

Aus Auto gestürzt und erfasst: 89-Jährige verstorben

Eine 78-jährige Lenkerin wollte ihre 89-Jährige Bekannte mit dem Pkw abholen. Dabei kam es zu dem tragischen Unfall. Die 89-Jährige wollte gerade auf der Rückbank einsteigen, als die Autofahrerin irrtümlich angenommen haben dürfte, dass ihre Mitfahrerin bereits vollständig im Fahrzeug saß und los fuhr. Die 89-Jährige stürzte dabei aus dem Fahrzeug und wurde anschließend vom Hinterrad erfasst. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades im Beinbereich und wurde nach der Erstversorgung per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei heute mitteilte, ist die Frau am 1. Mai 2026 im LKH Rottenmann-Bad Aussee, Standort Rottenmann, verstorben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 15:19 Uhr aktualisiert