Sandra (16) vermisst: Große Suchaktion nach Jugendlicher

In der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel läuft derzeit ein größerer Sucheinsatz nach einer abgängigen Jugendlichen. Die 16-Jährige wird seit Sonntagabend vermisst.

Sorge um Sandra: Die Jugendliche wird seit dem Wochenende vermisst.

Sorge um Sandra: Die Jugendliche wird seit dem Wochenende vermisst.

„Derzeit läuft im Gemeindegebiet von Gratwein-Straßengel ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Bergrettung“, teilt die Marktgemeinde Gratwein-Straßengel am Montagabend mit. Der Grund: Sandra, eine 16-jährige Jugendliche wird seit Sonntagabend, 3. Mai, vermisst.

16-Jährige nach Wanderung vermisst

Die 16-Jährige wurde zuletzt gesehen, als sie zu einer Wanderung im Bereich des Kirchbergs aufgebrochen war. „Die Suche erstreckt sich jedoch auf das gesamte Gemeindegebiet“, teilt die Gemeinde mit. Auch die Bevölkerung wird um Unterstützung gebeten und aufgefordert, mögliche Hinweise umgehend an die Polizei weiterzugeben. In den Sozialen Medien wurden Aufrufe zur Mithilfe bereits hunderte Male geteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 18:50 Uhr aktualisiert