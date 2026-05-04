Steiermark-Wetter: Der Dienstag wird wechselhaft

Am Dienstag zeigt sich das Wetter in der Steiermark von seiner wechselhaften Seite. Der Südwestwind frischt im Tagesverlauf spürbar auf und kann vereinzelt auch stürmische Böen erreichen. Gleichzeitig ziehen vermehrt Wolken in höheren Schichten durch, dennoch gibt es immer wieder sonnige Abschnitte. Es bleibt über den gesamten Tag hinweg trocken. Die Temperaturen starten am Morgen mit Werten zwischen 5 und 11 Grad und steigen im Laufe des Tages auf angenehme 20 bis 25 Grad.