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/ ©Pixabay / Chil Vera
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Steak auf einem Teller.
In der Steiermark wurde die Fleischerei "Die KAILerei" auf Platz eins gekürt.
Graz/Steiermark
05/05/2026
Das beste Fleisch

Falstaff-Ranking: Diese Fleischerei in der Steiermark ist die Nummer 1

Die Falstaff-Community hat abgestimmt und die Steiermark hat ihren beliebtesten Fleischhauer des Jahres 2026. Das Ergebnis zeigt klar, worauf es den Kunden einmal mehr ankommt: Qualität, Regionalität und Vertrauen.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(196 Wörter)

An die Spitze schafft es heuer „Die KAILerei“ aus Murau. Der Betrieb konnte sich im bundesweiten Voting als Nummer eins in der Steiermark durchsetzen und gehört damit zu den gefragtesten Adressen für Fleisch und Wurstwaren im Land. Das Ranking basiert auf tausenden Stimmen von Falstaff- -Lesern, die ihre Lieblingsbetriebe nominiert und anschließend gewählt haben.

Steirische Betriebe stark vertreten

Neben dem Sieger finden sich zahlreiche bekannte Namen in den Top 10 der Steiermark. Darunter Betriebe aus Graz, der Oststeiermark und dem Ennstal. Die Liste zeigt die Vielfalt der steirischen Fleischereien, von traditionellen Familienbetrieben bis hin zu modernen Qualitätsanbietern.

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Unter den bestplatzierten Betrieben sind unter anderem:

  1. Die KAILerei, 8850 Murau
  2. Fleischerei Buchberger, 8225 Pöllau
  3. Fleischerei Mosshammer, 8010 Graz
  4. Fleischerei Rinner, mehrere Standorte
  5. Qualitätsfleischerei Feiertag, 8010 Graz
  6. Fleischerei Steinmetz, 8786 Rottenmann
  7. Fleischerei Pechmann, 8184 Anger
  8. Fleischhauerei Fürnschuss, 8143 Dobl-Zwaring
  9. Fleischerei Pfeiler, 8931 Kirchenlandl
  10. Fleischerei Höfler, 8200 Gleisdorf

Tradition trifft neue Ansprüche

Die Fleischhauerei hat in der Steiermark eine lange Tradition. Gleichzeitig stehen die Betriebe vor neuen Herausforderungen: steigende Qualitätsansprüche, verändertes Konsumverhalten und ein wachsendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Das aktuelle Ranking zeigt, welche Betriebe diesen Spagat besonders gut meistern. Auch im restlichen Österreich wurden Sieger gekürt. In Wien setzte sich die Fleischerei Metzker durch, in Oberösterreich die Fleischerei Derntl. Das Ranking für Kärnten liest du unter Falstaff-Voting: Das sind die beliebsten Fleischhauer in Kärnten.

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