Keine Spur von vermisster Sandra (16): Suche geht unermüdlich weiter

Die Suche nach der vermissten 16-jährigen Sandra läuft weiter auf Hochtouren. Seit Sonntagabend fehlt von der Jugendlichen jede Spur. Bereits am Montag war ein Großaufgebot an Einsatzkräften im Einsatz, heute wird weiter gesucht.

Die 16-Jährige war zuletzt gesehen worden, als sie zu einer Wanderung im Bereich des Kirchbergs aufbrach. Seitdem ist sie nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Die Marktgemeinde bestätigte daraufhin einen umfangreichen Sucheinsatz mit Polizei, Feuerwehr und Bergrettung. Auch die Bevölkerung wurde frühzeitig um Mithilfe gebeten, 5 Minuten hat berichtet.

Jugendliche gilt als „zuverlässig“

Die Mutter brachte ihre Tochter am Sonntag (3. Mai) gegen 13.30 Uhr zum Schotterparkplatz am Kirchberg, von wo aus die Jugendliche eine ihrer regelmäßigen Wanderungen startete. Gegen 18 Uhr telefonierte die 16-Jährige, welche alleine unterwegs war, letztmalig mit ihrer Mutter und kündigte ihre Heimkehr an. Seither fehlt von der als zuverlässig geltenden Jugendlichen jede Spur und auch ihr Mobiltelefon ist ausgeschaltet.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Am Montagabend wurde die Suche nochmals intensiviert. Zwei Polizeihubschrauber kreisten über dem Gebiet und unterstützten die Einsatzkräfte aus der Luft. Doch die Bedingungen erschweren den Einsatz: Das Gebiet ist dicht bewaldet und teilweise verbaut, was die Sicht aus der Luft stark einschränkt. Trotz aller Bemühungen blieb die Suche bislang erfolglos. Heute geht die Suche weiter. Die Polizei setzt nun verstärkt auf zusätzliche Ermittlungsarbeit. Dazu gehören unter anderem die Auswertung von Handy-Daten sowie Gespräche mit dem Umfeld der Jugendlichen. Noch ist unklar, ob die 16-Jährige alleine unterwegs war oder in Begleitung.

Suche geht weiter

In der Nacht musste der Einsatz vorübergehend unterbrochen werden. Am Dienstag wurde die Suche jedoch fortgesetzt. Einsatzkräfte durchkämmen weiterhin das Gebiet rund um Gratwein-Straßengel. Sandra hat dunkle Haare und braune Augen. Weitere Details zu ihrer Kleidung sind derzeit nicht bekannt. Die Situation bleibt angespannt. Jede Stunde zählt und die Hoffnung, die Jugendliche wohlbehalten zu finden, ist weiterhin groß. Die Polizei bittet die Bevölkerung, mögliche Hinweise umgehend zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2026 um 09:34 Uhr aktualisiert