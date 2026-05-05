A2 komplett gesperrt: Lkw brennt auf Autobahn völlig aus

Ein brennender Lkw hat am Dienstagmorgen auf der A2 Südautobahn für einen Großeinsatz und massive Verkehrsbehinderungen gesorgt. In der Nähe von Bad Waltersdorf ging ein Lastwagen in Flammen auf, die A2 wurde zeitweise gesperrt.

Gegen 7.08 Uhr wurde Alarm ausgelöst: Ein Muldenkipper hatte aus bislang ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Innerhalb kurzer Zeit stand das Fahrzeug in Vollbrand. Dichter Rauch zog über die Fahrbahn und machte ein Weiterfahren unmöglich.

Totalsperre wegen Rauchentwicklung

Die Polizei reagierte sofort und ließ die A2 in beide Fahrtrichtungen sperren. Grund war die massive Rauchentwicklung, die die Sicht stark einschränkte und eine Gefahr für den Verkehr darstellte. Erst nachdem die Flammen unter Kontrolle gebracht wurden, konnte eine Fahrspur in Richtung Wien wieder freigegeben werden. Auch auf der Gegenfahrbahn wurde der Verkehr schrittweise wieder aufgenommen.

Feuer drohte auf Umgebung überzugreifen

Die Situation war auch abseits der Fahrbahn kritisch. Die Flammen drohten auf angrenzendes Buschwerk überzugreifen. Daher wurden zusätzlich zu den Einsatzkräften aus Hartberg auch Feuerwehren aus Bad Waltersdorf und Fürstenfeld nachalarmiert. Trotz des schnellen Eingreifens konnte das Fahrzeug nicht mehr gerettet werden. Der Lkw brannte komplett aus und musste anschließend von einem Abschleppunternehmen entfernt werden. Der Fahrer hatte Glück im Unglück: Er blieb unverletzt. Warum der Lkw Feuer fing, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.