Sexismus-Vorwürfe: Steirische Opposition erhöht Druck in ORF-Affäre

In der Causa rund um ORF-Stiftungsrat Thomas Prantner formiert sich erstmals ein geschlossener Widerstand der Opposition. SPÖ, Grüne, KPÖ und Neos treten gemeinsam auf und richten eine klare Botschaft an LH Mario Kunasek.

Für die Oppositionsparteien ist klar: Eine Person, die selbst mit Anschuldigungen konfrontiert ist, könne nicht gleichzeitig an deren Aufarbeitung mitwirken.

Für die Oppositionsparteien ist klar: Eine Person, die selbst mit Anschuldigungen konfrontiert ist, könne nicht gleichzeitig an deren Aufarbeitung mitwirken.

Selten zeigt sich die Opposition bei einem Thema so geschlossen: Vertreter aller vier Parteien traten gemeinsam vor die Öffentlichkeit, um Druck aufzubauen. Ihr Ziel ist eindeutig: Landeshauptmann Mario Kunasek soll seinem Stiftungsrat das Vertrauen entziehen. Im Zentrum der Kritik stehen die gegen Prantner erhobenen Vorwürfe, u.a. Vorwürfe des Machtmissbrauchs und Sexismus, 5 Minuten hat berichtet. Für die Oppositionsparteien ist klar: Eine Person, die selbst mit Anschuldigungen konfrontiert ist, könne nicht gleichzeitig an deren Aufarbeitung mitwirken.

Kritik richtet sich auch an den Landeshauptmann

Doch nicht nur Prantner steht im Fokus. Auch das Verhalten des Landeshauptmanns wird scharf kritisiert. Dass Kunasek seinem Stiftungsrat öffentlich den Rücken stärkt, sorgt für Unverständnis. Die Opposition, rund um Sandra Krautwaschl (Grüne), Max Lercher (SPÖ), Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) und Niko Swatek (NEOS), sieht darin ein falsches Signal und spricht von politischer Verantwortung, die jetzt wahrgenommen werden müsse. Ein zentraler Punkt der Debatte ist die Frage, ob ein Stiftungsrat überhaupt abberufen werden kann. Während offizielle Stellen dies zuletzt bezweifelten, kommt ein juristisches Gutachten zu einem anderen Schluss. Demnach sei eine Abberufung sehr wohl möglich, insbesondere dann, wenn das Verhalten einer Person dem Ansehen der Institution schadet. Genau diesen Fall sieht die Opposition hier gegeben.

Politischer Druck wächst

Die Causa entwickelt sich zunehmend zu einem politischen Konflikt mit weitreichenden Folgen. Neben öffentlichen Forderungen plant die Opposition weitere Schritte, um Aufklärung voranzutreiben. Anfragen im Landtag sowie zusätzliche rechtliche Schritte sollen mehr Transparenz bringen. Ziel ist es, offene Fragen zu klären und mögliche Verbindungen genauer zu beleuchten. Letztlich liegt der Ball nun beim Landeshauptmann. Ob er an seinem Stiftungsrat festhält oder Konsequenzen zieht, dürfte entscheidend für die weitere Entwicklung sein.