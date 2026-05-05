Erneut Waldbrand in der Steiermark: Einsatz am Pfaffenstein läuft

Die Serie an Waldbränden in der Steiermark reißt nicht ab: Am Pfaffenstein bei Eisenerz ist am Montagnachmittag erneut ein Feuer ausgebrochen. In schwierigem, alpinem Gelände kämpfen Einsatzkräfte gegen die Flammen an.

Gegen 16 Uhr wurde der Brand am Montagnachmittag entdeckt. Schnell war klar: Ein direkter Zugang für die Feuerwehr ist kaum möglich. Das Gelände ist steil, felsig und gefährlich. Deshalb fiel früh die Entscheidung, auf Unterstützung aus der Luft zu setzen. Zwei Hubschrauber waren im Einsatz und brachten Löschwasser gezielt zu den Brandstellen. Auch wenn die betroffene Fläche mit rund 200 Quadratmetern vergleichsweise klein ist, bleibt die Situation heikel. Glutnester können sich unbemerkt weiter ausbreiten, besonders wenn glühende Teile den Hang hinabrollen. Zusätzlich besteht im steilen Gelände akute Steinschlaggefahr, ein Risiko für die Einsatzkräfte vor Ort.

Einsatz geht weiter

Bereits am nächsten Morgen wurde die Brandbekämpfung fortgesetzt. Feuerwehrleute arbeiteten sich Schritt für Schritt durch das Gebiet, unterstützt von weiteren Kräften aus der Region. Parallel dazu wird weiterhin Wasser auf den Berg transportiert und zwischengespeichert, um gezielt löschen zu können. Die Einsatzkräfte hoffen, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Doch die Wetterlage bleibt ein entscheidender Faktor. Wind kann die Flammen jederzeit neu entfachen und die Lage verschärfen. Der aktuelle Brand ist kein Einzelfall. Die anhaltende Trockenheit in der Steiermark sorgt seit Wochen für erhöhte Waldbrandgefahr, 5 Minuten hat berichtet. Bereits mehrere Brände mussten in den vergangenen Tagen österreichweit bekämpft werden, oft unter schwierigen Bedingungen.