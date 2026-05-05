LKW in Vollbrand: Feuerwehreinsatz auf A2

Dienstagfrüh, 5. Mai 2026, kam es auf der A2 zu einem Vollbrand einer Sattelzugmaschine. Als Brandursache wird ein technischer Defekt im Motorraum angenommen. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.

Kurz nach 7 Uhr kam es auf der A2 im Bereich Buch-Sankt Magdalena (Bezirk Hartberg Fürstenfeld) in Fahrtrichtung Wien zu einem LKW-Brand. Die Sattelzugmaschine stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand. Als Brandursache wird ein technischer Defekt im Motorraum angenommen. Der Lenker konnte die geladene Kippmulde noch unbeschädigt auf dem Pannenstreifen abstellen.

Feuerwehren im Einsatz

Die Feuerwehren Hartberg, Bad Waltersdorf und Fürstenfeld führten die Löscharbeiten durch. Durch den Brand wurden die Lärmschutzwand sowie ein Teil der Fahrbahn beschädigt. Die Zugmaschine wurde total zerstört, der Auflieger teilweise beschädigt.

©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hartberg ©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hartberg ©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hartberg

A2 nach LKW-Brand gesperrt

Die A2 war in Fahrtrichtung Wien bis kuez nach 8 Uhr total gesperrt. Die Aufräumarbeiten sowie die Abschleppung an der Einsatzörtlichkeit waren um 11 Uhr beendet. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.