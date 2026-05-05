LH Mario Kunasek übernimmt Tierpatenschaft für Brillenbär „HuBÄRt“

Landeshauptmann Mario Kunasek hat bei einem Besuch in der Tierwelt Herberstein eine neue Tierpatenschaft übernommen. Künftig ist er Pate des Brillenbären „HuBÄRt“, einem der Publikumslieblinge im steirischen Landestiergarten.

Landeshauptmann Mario Kunasek besuchte am 5. Mai die Tierwelt Herberstein und erhielt dabei einen persönlichen Einblick in den Alltag des steirischen Landestiergartens. Im Rahmen eines Rundgangs wurden dem Landeshauptmann nicht nur die weitläufigen Anlagen, sondern auch die Arbeit hinter den Kulissen nähergebracht. In der Tierwelt Herberstein leben mehr als 700 Tiere aus rund 150 Arten. Auf einem rund 46 Hektar großen Areal – davon etwa 23 Hektar Tiergehege – sind die Tiere nach Kontinenten gegliedert und können in naturnah gestalteten Lebensräumen beobachtet werden. Der Tierpark ist fest in die steirische Landesstruktur eingebunden: Die „Steirischer Landestiergarten GmbH“ wurde 2006 gegründet und ist seit 2021 Teil des Universalmuseums Joanneum.

LH Mario Kunasek übernahm Tierpatenschaft für Brillenbär „HuBÄRt“

Ein besonderer Moment des heutigen Besuchs war die Übernahme einer Patenschaft: Landeshauptmann Mario Kunasek ist künftig der Tierpate des Brillenbärs „HuBÄRt“. „Die Tierwelt Herberstein ist ein ganz besonderer Ort in der Steiermark. Hier wird auf beeindruckende Weise gezeigt, wie wichtig ein respektvoller Umgang mit Tieren und Natur ist. Gleichzeitig ist der Tierpark ein beliebtes Ausflugsziel für Familien und ein Ort, an dem Wissen spannend vermittelt wird. Ich freue mich, dass ich mit der Patenschaftsübernahme für ‚HuBÄRt‘ diese Arbeit auch persönlich unterstützen kann“, so Landeshauptmann Mario Kunasek.

Tierwelt Herberstein

Die Tierhaltung in Herberstein hat eine lange Tradition, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Heute verbindet der Tierpark Naturerlebnis, Bildung und Erholung und zählt zu den bekanntesten Ausflugszielen des Landes. Neben der Tierwelt laden auch das Schloss Herberstein und seine Gartenanlagen zu einem Besuch ein.