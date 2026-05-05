Nach großer Suchaktion: 16-jährige Vermisste wurde aufgefunden

Aufatmen im Bezirk Graz-Umgebung: Die vermisste 16-jährige Sandra konnte wohlauf gefunden werden. Seit Sonntagabend wurde nach der Jugendlichen gesucht.

Seit Sonntagabend galt eine 16-Jährige als vermisst. Nun konnte sie wohlauf gefunden werden.

Seit Sonntagabend galt eine 16-Jährige als vermisst. Nun konnte sie wohlauf gefunden werden.

Seit Sonntagabend, 3. Mai 2026, lief eine intensive Suche nach einer abgängigen 16-Jährigen, nachdem das Mädchen von einem Spaziergang nicht mehr zurückgekehrt war. 5 Minuten berichtete mehrfach: Keine Spur von vermisster Sandra (16): Suche geht unermüdlich weiter. An dem Einsatz beteiligten sich neben mehreren Polizeistreifen und der Alpinpolizei auch zwei Polizeihubschrauber sowie Diensthunde und ein Mantrailing-Hund. Unterstützt wurden sie von den Freiwilligen Feuerwehren Judendorf, Rein und Voitsberg, der Berufsfeuerwehr Graz, der Bergrettung Graz und Übelbach sowie der Rettungshundebrigade mit 20 Suchhunden.

16-Jährige wieder aufgefunden

Die Sorge um die Jugendliche war groß, ein Unfall wurde zunächst befürchtet. Doch nun können die Angehörigen endlich aufatme: Die 16-Jährige konnte mittlerweile unverletzt aufgefunden werden. „Nach intensiven Such- und Fahndungsmaßnahmen konnte die 16-Jährige am Dienstagnachmittag ausfindig gemacht werden. Die näheren Umstände ihrer Abgängigkeit sind derzeit noch unbekannt. Nach einer ersten medizinischen Abklärung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht“, bestätigt die Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2026 um 19:09 Uhr aktualisiert