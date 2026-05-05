Engpass wegen Trockenheit: Steirische Gemeinde stellt Wasser-Regeln auf

Wegen anhaltender Trockenheit wird das Wasser in Irdning-Donnersbachtal knapp. Die Gemeinde ruft daher zum sparsamen Umgang auf und verschärft die Regeln für die Nutzung.

Die Gemeinde warnt: Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und ausbleibender Niederschläge kommt es bereits zu Engpässen bei der Trinkwasserversorgung.

Die Gemeinde warnt: Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und ausbleibender Niederschläge kommt es bereits zu Engpässen bei der Trinkwasserversorgung.

In der Marktgemeinde Irdning-Donnersbachtal (Bezirk Liezen) spitzt sich die Lage bei der Trinkwasserversorgung zu. Aufgrund anhaltender Trockenheit und fehlender Niederschläge kommt es bereits zu ersten Engpässen, weshalb die Gemeinde nun Maßnahmen ergriffen hat.

Wasserknappheit: Steirische Gemeinde schlägt Alarm

Ab sofort sind nicht notwendige Wasserentnahmen – etwa für Gartenbewässerung oder das Befüllen von Pools – zu unterlassen, teilt die Gemeinde mit. „Wie schon in den Vorjahren darf das Befüllen von Swimmingpools etc. mit Wasser aus der Gemeindewasserleitung nur mehr über eine Leitung mit Wasserzähler und nach vorheriger Anmeldung beim Gemeindeamt, sowie im Einvernehmen mit dem Wassermeister der Gemeinde durchgeführt werden“, heißt es dabei konkret. Die Wasserentnahme über einen Hydranten ist ebenfalls nicht mehr gestattet und die Feuerwehren wurden angewiesen, keine Schläuche mehr für die Befüllung von Swimmingpools zur Verfügung zu stellen.

Die Gemeinde will den tatsächlich benötigten Wasserbedarf für die behördliche Wasserbedarfsmeldung zu eruieren. „Hierfür ist es erforderlich, dass der tatsächliche Wasserverbrauch über die Wasserzähler gemessen wird“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde.