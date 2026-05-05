„Gut Heil, lieber Knuppi“: Große Trauer um steirischen Ehrenlöschmeister

Die Freiwillige Feuerwehr Gössendorf trauert um ihren langjährigen Kameraden. Ehrenlöschmeister Günter Knuplesch ist am Abend des 4. Mai 2026 im Alter von 84 Jahren verstorben.

Feuerwehr trauert: „Werden dich in dankbarer Erinnerung behalten“

Knuplesch war seit 1984 Mitglied der Feuerwehr Gössendorf und über Jahrzehnte hinweg ein verlässlicher und geschätzter Teil der Gemeinschaft. Innerhalb der Kameradschaft galt er als treuer Wegbegleiter und wurde sowohl als Kollege als auch als Freund hoch geachtet. Die Feuerwehr würdigt seinen Einsatz und sein Engagement über viele Jahre hinweg und spricht der Familie sowie den Angehörigen ihr aufrichtiges Beileid aus. „Ruhe in Frieden und ein letztes „Gut Heil“, lieber Knuppi. Wir werden dich in dankbarer Erinnerung behalten und dir stets ein ehrendes Andenken bewahren“, verabschiedet sich die Feuerwehr.