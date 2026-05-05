Steiermark-Wetter: Sonne, Wolken und wenige Schauer

Am Mittwoch bleibt das Wetter in der Steiermark unter dem Einfluss einer kräftigen Südwestströmung. Der Tag startet vielerorts freundlich und trocken mit längeren sonnigen Phasen. Im Verlauf des Nachmittags bilden sich vor allem über den Bergen Quellwolken. Vereinzelte Regenschauer sind dabei in der westlichen Obersteiermark möglich, sonst bleibt es überwiegend trocken. Der Südwestwind weht besonders im Südosten zeitweise lebhaft weiter. Die Temperaturen liegen in den Morgenstunden zwischen 6 und 12 Grad und steigen im Tagesverlauf auf angenehme 18 bis 24 Grad an.