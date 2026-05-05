Wieder Waldbrand in der Steiermark: 200 Feuerwehrkräfte im Einsatz

In Rettenegg ist es am Dienstag zu einem großflächigen Waldbrand gekommen, der einen umfangreichen Feuerwehreinsatz ausgelöst hat. Rund 200 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen.

In Rettenegg im Bezirk Weiz ist es am Dienstag zu einem großflächigen Waldbrand gekommen, der einen umfangreichen Feuerwehreinsatz ausgelöst hat. Rund 200 Einsatzkräfte aus 16 Feuerwehren standen im Laufe des Abends im Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Betroffen ist eine Waldfläche von etwa acht Hektar.

Hubschrauber des Innenministeriums ebenfalls im Einsatu

Weiteres sind bei dem Brand drei Hubschrauber des Innenministeriums im Einsatz, wie der Bereichsfeuerwehrverband Weiz mitteilt. Der 1. Waldbrandzug des BFV Weiz ist ebenfalls vor Ort, um die Löscharbeiten zu unterstützen.

Brand durch beschädigte Stromleitung ausgelöst

Laut Medienberichten dürfte der Brand durch eine beschädigte Stromleitung ausgelöst worden sein. Ein umgestürzter Baum soll diese gekappt haben, wodurch es am Boden zu Funkenbildung gekommen sein dürfte, die schließlich den trockenen Waldboden entzündete. Ein Forstarbeiter hatte den Brand entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Feuer unter Kontrolle gebracht

Zwischenzeitlich konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch dauern umfangreiche Nachlöscharbeiten an. Für die Nacht ist eine Brandwache vorgesehen, die Löscharbeiten sollen voraussichtlich noch bis Mittwoch fortgesetzt werden.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2026 um 22:20 Uhr aktualisiert