Luxus-Offensive in Schladming: Erstes 5-Sterne-Hotel startet

Ein neues Kapitel für den Tourismus in der Steiermark: In Schladming eröffnet in Kürze das erste 5-Sterne-Hotel der Region. Hinter dem ambitionierten Projekt steht ein Mutter-Tochter-Duo, mit einer klaren Vision.

Mit dem neuen Hotel „Nōa“ entsteht erstmals ein Haus, das den Anspruch auf fünf Sterne erhebt. Ein Projekt, das nicht nur architektonisch auffällt, sondern auch ein klares Signal in Richtung Luxus-Tourismus setzt. Wo bislang vor allem Kulinarik im Mittelpunkt stand, wurde in kurzer Zeit ein ganz neues Konzept verwirklicht. Über einem bestehenden Restaurant ist ein modernes Hotel entstanden, ein mutiger Schritt, der nun kurz vor der Fertigstellung steht.

Große Vision hinter dem Projekt

Hinter dem neuen Hotel stehen zwei Unternehmerinnen, die den Schritt bewusst gewagt haben: Margreth Danklmaier und ihre Tochter Stephanie Walcher. Ihr Ziel: mehr als nur klassische Nächtigungen anzubieten. Der Anspruch sei klar: höchste Qualität, exklusives Design und ein Angebot, das sich deutlich vom bestehenden Markt abhebt, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Gerade in einer touristisch starken Region wie Schladming sei es wichtig, neue Akzente zu setzen.

Mehr als nur ein Hotel

Das Konzept geht weit über klassische Zimmer hinaus. Gäste sollen nicht nur übernachten, sondern ein ganzheitliches Erlebnis genießen. Im Fokus stehen Ruhe, Erholung und hochwertige Ausstattung. Neben modernen Zimmern und Suiten setzt das Haus auf Wellness, Fitness und exklusive Zusatzangebote. Ein besonderes Highlight ist ein außergewöhnliches Zimmerkonzept mit Panoramablick, das gezielt für besondere Anlässe gedacht ist. Auch ein privates Kino für Gäste gehört zum Angebot.

Warum fünf Sterne entscheidend sind

Die Entscheidung für die höchste Hotelkategorie ist kein Zufall. Gerade für neue Projekte sei ein klares Profil entscheidend, um sich im Wettbewerb zu positionieren. „Als neues Haus braucht man ein Unterscheidungsmerkmal“, betonen die Betreiberinnen. Mit dem Schritt in die Luxusklasse will man gezielt Gäste ansprechen, die Wert auf Qualität, Design und Individualität legen. Der Countdown läuft: Die letzten Arbeiten im Gebäude sind im Gange, Handwerker geben dem Projekt den finalen Schliff. Die offizielle Eröffnung ist bereits geplant und soll pünktlich zum Start der Sommersaison am 3.Juni erfolgen. Alle Infos auf der Homepage unter: https://noa-schladming.com/de/.