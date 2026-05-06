Hartberg trauert um beliebte Direktorin: „Völlig unerwartet“

Die Stadt Hartberg trauert um Gemeinderätin und Direktorin Ingrid Nerat, die völlig unerwartet verstorben ist. Ihr Tod hinterlässt nicht nur politisch, sondern auch menschlich eine große Lücke.

Die Nachricht traf viele völlig unvorbereitet: Ingrid Nerat, Gemeinderätin der Stadt Hartberg und Direktorin ist am 1. Mai 2026 überraschend verstorben. Noch vor kurzem war sie aktiv im politischen Geschehen, nun herrscht tiefe Trauer in der gesamten Gemeinde.

„Ihr Tod erfüllt uns mit großer Trauer“

Seit 2025 war Ingrid Nerat Teil des Gemeinderats und engagierte sich mit großem Einsatz für die Anliegen der Stadt. Bürgermeister Marcus Martschitsch würdigt ihre Arbeit mit bewegenden Worten: „Mit Ingrid Nerat verliert unsere Stadt eine engagierte Politikerin, die sich mit großem persönlichen Engagement und Verantwortung für unsere Stadt eingesetzt hat.“ Und weiter: „Ihr früher und völlig unerwarteter Tod erfüllt uns mit großer Trauer.“

Mehr als nur Politik: Eine prägende Persönlichkeit

Doch Ingrid Nerat war weit mehr als nur Gemeinderätin. Als Direktorin der NMS Kaindorf prägte sie über viele Jahre hinweg Generationen von Schülern. Ihr Engagement ging weit über die Politik hinaus, sie war eine Persönlichkeit, die in Hartberg Spuren hinterlassen hat. Für alle, die sich von Ingrid Nerat verabschieden möchten, gibt es in den kommenden Tagen Gelegenheit dazu.

Die Aufbahrung findet in der Totenkapelle Hartberg statt: Donnerstag, 7. Mai, von 10 bis 19 Uhr

Freitag, 8. Mai, von 8 bis 12 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.05.2026 um 10:09 Uhr aktualisiert