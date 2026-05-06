Tödlicher Unfall in Bruck: 78-Jähriger von eigenem Auto erfasst

Am Montagnachmittag kam es direkt vor dem LKH Bruck an der Mur zu einem folgenschweren Unfall. Ein 78-jähriger Mann wurde von eigenem Auto erfasst und schwer verletzt. Am nächsten Tag verstarb er im Spital.

Der Pensionist aus dem Bezirk Graz-Umgebung hatte zuvor auf einem Parkplatz um Starthilfe für sein Fahrzeug gebeten. Ein 52-jähriger Taxilenker kam ihm zu Hilfe und manövrierte sein Auto näher heran, um die Fahrzeuge zu verbinden. Bei einem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge setzte sich das Auto des 78-Jährigen plötzlich in Bewegung, obwohl die Handbremse angezogen war.

Von eigenem Auto erfasst

Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt hinter seinem Fahrzeug. Als sich das Auto unerwartet nach hinten bewegte, wurde er von seinem eigenen Auto erfasst, zu Boden gestoßen und schwer verletzt. Der Vorfall spielte sich in wenigen Sekunden ab. Nach der Erstversorgung im LKH Bruck an der Mur wurde der Verletzte zunächst stabilisiert. Der 78-Jährige musste in das LKH Leoben überstellt werden, dort erlag er schließlich seinen schweren Verletzungen. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.