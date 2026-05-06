Feuerwehr im Dauereinsatz: Erneut Waldbrände in der Steiermark

Schon wieder schlagen Flammen aus dem Wald: In der Steiermark ist es in Magland erneut zu einem Brand gekommen. Vier Feuerwehren mussten ausrücken und das nur kurze Zeit nach dem letzten Einsatz.

Die Serie an Waldbränden in der Steiermark reißt nicht ab: Am Dienstagabend mussten Einsatzkräfte erneut zu einem Feuer in Magland (Gemeinde Unterlamm) ausrücken. Es ist bereits der zweite Brand innerhalb weniger Tage in der Region. Gegen 19.47 Uhr ging der Alarm ein, kurz darauf standen mehrere Feuerwehren im Einsatz.

Vier Feuerwehren kämpfen gegen die Flammen

Vor Ort zeigte sich schnell, wie ernst die Lage ist. Die Flammen hatten sich bereits im Waldgebiet ausgebreitet, ein rasches Eingreifen war entscheidend. Unmittelbar nach dem Eintreffen starteten die Einsatzkräfte einen umfassenden Löschangriff. Die Wasserversorgung stellte sich dabei als Herausforderung dar: Tanklöschfahrzeuge mussten im Pendelverkehr eingesetzt werden, um ausreichend Löschwasser zur Brandstelle zu bringen. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Unterlamm standen auch die Wehren aus Hohenbrugg, Weinberg sowie die burgenländische Feuerwehr Grieselstein im Einsatz. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden. Erst gegen 22.30 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: „Brand aus“. Dennoch blieb die Situation angespannt. Eine Brandwache wurde eingerichtet, um mögliche Glutnester im Auge zu behalten. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Ermittlungen laufen. Fest steht jedoch: Die anhaltende Trockenheit erhöht die Gefahr von Waldbränden derzeit erheblich. Schon kleinste Funken können ausreichen, um ein Feuer auszulösen.

Region bereits mehrfach betroffen

Zusätzlich kam es am Dienstag im Feistritztal zu einem weiteren Zwischenfall, bei dem ein Baum auf eine Stromleitung stürzte. Der daraus entstandene Kurzschluss löste ebenfalls einen Waldbrand aus, rund 200 Haushalte waren zeitweise ohne Strom.