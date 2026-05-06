Zwei Arbeiter im Semmering-Tunnel verletzt: Hubschrauber im Einsatz

Bei Arbeiten auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels ist es am Mittwochfrüh zu einem schweren Zwischenfall gekommen: Zwei Arbeiter wurden bei einem Förderlift eingeklemmt und verletzt. Einer von ihnen wurde ins LKH geflogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 6.30 Uhr während laufender Rückbauarbeiten. Eine 32-jährige Frau und ein 42-jähriger Mann waren damit beschäftigt, Materialien an einem Förderlift zu be- und entladen. Dieser reicht mehrere hundert Meter in die Tiefe und wird an der Oberfläche durch eine mechanische Sicherung geschützt.

Rückhalteklappe öffnete sich: Beine eingeklemmt

Als sich die Rückhalteklappe plötzlich öffnete, wurden die Beine der beiden Arbeiter eingeklemmt. Die Situation entwickelte sich innerhalb weniger Sekunden, unter enormem Druck konnten sich die Betroffenen nicht selbst befreien. Ein Kollege reagierte sofort und versuchte, die Klappe wieder zu öffnen. Erst nach einigen Sekunden gelang es, die beiden Arbeiter zu befreien.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Die Verletzten wurden umgehend medizinisch versorgt. Neben dem Roten Kreuz standen auch der Samariterbund sowie zwei Notärzte im Einsatz. Während die 32-Jährige ins LKH Wiener Neustadt gebracht wurde, musste der 42-Jährige mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 3“ ausgeflogen werden. Für die Dauer des Einsatzes musste auch die L117 (Buchauer Straße) vorübergehend gesperrt werden. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, wird nun untersucht. Das Arbeitsinspektorat sowie die Polizei haben Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.05.2026 um 13:07 Uhr aktualisiert