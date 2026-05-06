Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotolia Gina Sanders
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine 30er Zone
Bis zum 1. Juli gilt: Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h und ein Überholverbot im gesamten Bereich.
Gratwein-Straßengel
06/05/2026
Bis 10. Juli

Achtung in Gratwein-Straßengel: Neue Tempolimits und Überholverbot

Wer derzeit durch Gratwein-Straßengel fährt, muss sich auf Änderungen einstellen: Wegen Bauarbeiten gelten neue Verkehrsregeln. Noch bis zum 10. Juli müssen sich Verkehrsteilnehmer umstellen.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)

In der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel kommt es aktuell zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Grund dafür sind laufende Bauarbeiten zur Verlegung von Glasfaserleitungen. Betroffen ist die L 332, ein zentraler Abschnitt im Ortsgebiet. Konkret gilt auf der Strecke vom Hauptplatz bis zur Kreuzung Mitterstraße ab sofort: Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h und ein Überholverbot im gesamten Bereich. Diese Maßnahmen sollen die Sicherheit während der Bauarbeiten gewährleisten.

Zeitraum: Bis Mitte Juli betroffen

Die Einschränkungen gelten nicht nur kurzfristig: Die Regelung ist von 4. Mai bis 10. Juli 2026 verordnet. Verkehrsteilnehmer müssen sich also über mehrere Wochen auf die Situation einstellen. Hinter den Bauarbeiten steckt ein wichtiges Infrastrukturprojekt: der Ausbau des Glasfasernetzes. Dieser soll langfristig für schnelleres Internet und bessere Verbindungen sorgen, kurzfristig bedeutet das jedoch Einschränkungen im Verkehr.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: