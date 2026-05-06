Achtung in Gratwein-Straßengel: Neue Tempolimits und Überholverbot

Wer derzeit durch Gratwein-Straßengel fährt, muss sich auf Änderungen einstellen: Wegen Bauarbeiten gelten neue Verkehrsregeln. Noch bis zum 10. Juli müssen sich Verkehrsteilnehmer umstellen.

In der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel kommt es aktuell zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Grund dafür sind laufende Bauarbeiten zur Verlegung von Glasfaserleitungen. Betroffen ist die L 332, ein zentraler Abschnitt im Ortsgebiet. Konkret gilt auf der Strecke vom Hauptplatz bis zur Kreuzung Mitterstraße ab sofort: Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h und ein Überholverbot im gesamten Bereich. Diese Maßnahmen sollen die Sicherheit während der Bauarbeiten gewährleisten.

Zeitraum: Bis Mitte Juli betroffen

Die Einschränkungen gelten nicht nur kurzfristig: Die Regelung ist von 4. Mai bis 10. Juli 2026 verordnet. Verkehrsteilnehmer müssen sich also über mehrere Wochen auf die Situation einstellen. Hinter den Bauarbeiten steckt ein wichtiges Infrastrukturprojekt: der Ausbau des Glasfasernetzes. Dieser soll langfristig für schnelleres Internet und bessere Verbindungen sorgen, kurzfristig bedeutet das jedoch Einschränkungen im Verkehr.