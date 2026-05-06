Mineralwasseranbieter: Traditionsbetrieb bekommt neuen Geschäftsführer

Der steirische Mineralwasseranbieter "Peterquelle" stellt sich personell neu auf: Mit Patrick Sax übernimmt ein Restrukturierungsexperte die operative Leitung. Ziel ist die Stabilisierung und strategische Weiterentwicklung.

Die Peterquelle richtet sich in einer entscheidenden Phase neu aus: Ende April 2026 wurde Dr. Patrick Sax als kaufmännischer Geschäftsführer beim Firmenbuchgericht bestellt. Die Entscheidung traf der Masseverwalter der insolventen Domaines Kilger GmbH & Co KG, Dr. Michael Pacher. Sax folgt auf Cecilia Kilger und übernimmt die operative Führung des Traditionsunternehmens mit Sitz in Deutsch Goritz in der Südoststeiermark.

Traditionsbetrieb mit regionaler Bedeutung

Die Bestellung gilt als zentraler Schritt, um den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren und die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens zu sichern. Die Peterquelle, die seit 1959 Mineralwasser produziert, beschäftigt rund 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zählt zu den etablierten Arbeitgebern der Region. Neben dem Hauptprodukt „Peterquelle“ gehören auch „Steirerquell“ sowie die Near-Water-Marken „MIZI“ und „HIZI“ zum Portfolio.

Fokus auf Restrukturierung und Marke

Im Zuge der Insolvenz der Kilger-Unternehmensgruppe liegt der Fokus nun verstärkt auf einer nachhaltigen Weiterentwicklung. Laut Masseverwalter Pacher bringt Sax umfassende Erfahrung in der Restrukturierung von Unternehmen mit. Besonders seine Kompetenzen im Produkt- und Markenmanagement sollen zur Stärkung der Marktposition beitragen.

Ausblick auf die kommenden Monate

Sax selbst sieht in der neuen Aufgabe Potenzial: Die Marke verfüge über eine starke regionale Verankerung und ein attraktives Angebot. Ziel sei es, die operative Entwicklung zu stabilisieren und gleichzeitig neue Perspektiven zu erschließen. In den kommenden Monaten sollen bestehende Herausforderungen rasch angegangen und strategische Maßnahmen umgesetzt werden.

Zusammenarbeit im Führungsteam

Unterstützt wird Sax von Prokurist Martin Knapp und Produktionsleiter Daniel Wurzinger. Gemeinsam will das Führungsteam vorhandene Potenziale nutzen und neue Marktchancen erschließen, um die langfristige Entwicklung der Peterquelle positiv zu gestalten.