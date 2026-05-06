Siemens-Millionenprojekt in Weiz: Bis zu 100 neue Jobs geplant

Der Industriebetrieb Siemens Energy in Weiz wird deutlich ausgebaut. Mit einer Millioneninvestition soll die Produktion erweitert und die Zahl der Arbeitsplätze erhöht werden.

Der Industriestandort Weiz wird durch eine Investition von Siemens Energy in Höhe von 95 Millionen Euro weiter gestärkt. Am innerstädtischen Werksgelände, das seit dem 19. Jahrhundert eng mit dem Transformatorenbau verbunden ist, soll die Produktion deutlich ausgeweitet werden. Konkret wird die Wicklungsfertigung erweitert und ein zusätzliches Prüffeld errichtet.

Mehr Kapazität ab 2028 geplant

Nach Abschluss der Arbeiten, der für Anfang 2028 vorgesehen ist, soll sich die Produktionskapazität für Phasenschiebertransformatoren etwa verdoppeln. Insgesamt entstehen rund 12.000 Quadratmeter zusätzliche Produktionsfläche. Die Erweiterung erfolgt auf bereits genutzten Flächen, zusätzliche Bodenversiegelung ist nicht vorgesehen.

Bis zu 100 neue Arbeitsplätze

Mit dem Ausbau verbindet das Unternehmen auch einen Beschäftigungseffekt: Am Standort Weiz sollen bis zu 100 neue Arbeitsplätze entstehen. Derzeit sind dort rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Weiz gilt innerhalb des Konzerns als zentraler Standort für die Entwicklung und Fertigung von Transformatoren.

Politik sieht wirtschaftliches Signal

Bei der Grundsteinlegung am Mittwoch betonten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft die Bedeutung der Investition für die Region. Der Ausbau sei ein positives Signal in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten und stärke die industrielle Basis der Steiermark, hieß es.

©Land STMK/Binder LH Mario Kunasek, Siemens-Energy-GF Aleš Prešern, LH-Stv. Manuela Khom, LR Willibald Ehrenhöfer und SFG-GF Christoph Ludwig (v.l.) am Siemens-Energy-Standort in Weiz. ©Land STMK/Binder Große Freude bei der Grundsteinlegung.

Bedeutung für Export und Energiesektor

Auch die Rolle der Steiermark im internationalen Wettbewerb wurde hervorgehoben. Produkte aus der Region seien weltweit gefragt und leisteten einen Beitrag zur Energiesouveränität, wurde betont. Siemens Energy setze mit der Investition ein Zeichen für den weiteren Ausbau des Standorts und die langfristige Entwicklung der Produktion in Weiz.