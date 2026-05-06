Schockmoment auf A2: Auto mit Mutter und Kleinkind überschlägt sich

Mittwochvormittag, 6. Mai 2026, überschlug sich eine Pkw-Lenkerin (29) samt ihrer knapp einjährigen Tochter auf der A2-Südautobahn in Gleisdorf (Bezirk Weiz). Beide waren angegurtet und wurden lediglich leicht verletzt.

Kurz vor 9.30 Uhr war die 29-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit ihrem Wagen auf der A2 in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Im Fahrzeug befand sich auch die knapp ein Jahr alte Tochter der Frau. Als in der Folge ein ungarischer Lkw-Lenker (28) vom zweiten Fahrstreifen auf den ersten wechselte, dürfte er den Pkw der 29-Jährigen übersehen haben. In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, woraufhin der Pkw der Frau ins Schleudern kam. Danach stieß der Wagen rechts gegen die Betonleitwand und überschlug sich. Das Fahrzeug kam zwischen den drei Fahrstreifen und dem dortigen Baustellenbereich am Dach zu liegen.

Mutter und Tochter leicht verletzt

Die 29-Jährige und das Kleinkind konnten sich mit Unterstützung von Ersthelfern selbst aus dem Fahrzeug befreien. Beide dürften leichte Verletzungen erlitten haben. Der Lkw-Lenker hielt unmittelbar nach der Kollision an und blieb unverletzt. Durchgeführte Alkotest mit den Unfallbeteiligten verliefen negativ. Die A2 war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 10.45 Uhr gesperrt, nachdem das Unfallfahrzeug abgeschleppt werden musste. Der Lkw-Lenker konnte seine Fahrt fortsetzen. Er wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.05.2026 um 17:24 Uhr aktualisiert