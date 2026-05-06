Großeinsatz: Schubraupe geht in Flammen auf

In einer Schottergrube in Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark ist am Dienstag, dem 5. Mai eine Baumaschine in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren standen mit großem Aufgebot im Einsatz.

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einer Schottergrube in Tillmitsch gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Schubraupe bereits in Vollbrand. Sowohl der Motorraum als auch die Fahrerkabine waren vom Feuer erfasst. Zur Brandbekämpfung wurden zwei Löschleitungen eingesetzt, wodurch das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden konnte. Ein Übergreifen auf die Umgebung konnte verhindert werden.

Drei Feuerwehren im Einsatz

Im Einsatz standen insgesamt rund 35 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Neutillmitsch, Kaindorf an der Sulm und Tillmitsch. Unterstützt wurden sie durch drei Tanklöschfahrzeuge sowie ein Rüstfahrzeug. Insgesamt standen etwa 11.000 Liter Löschwasser zur Verfügung.