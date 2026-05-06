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/ ©FF Weißkirchen
Bild auf 5min.at zeigt einen Brand.
Kellerbrand in Weißkirchen ist glimpflich ausgegangen.
Weißkirchen
06/05/2026
Feuerwehr-Einsatz

Feuer im Keller: Bewohner können sich rechtzeitig in Sicherheit bringen

Die Feuerwehr Weißkirchen wurde am Mittwochmorgen, 6. Mai, gemeinsam mit der Feuerwehr Baierdorf zu einem Kellerbrand im Bezirk Liezen (Steiermark) alarmiert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)

Die Bewohner wurden durch installierte Rauchwarnmelder auf das Feuer aufmerksam gemacht und konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Bei der Erkundung der Lage stellte sich heraus, dass im Bereich des Heizraums ein Feuer ausgebrochen war. Unter schwerem Atemschutz wurde die Brandbekämpfung durchgeführt, sodass nach kurzer Zeit „Brand aus“ gegeben werden konnte. Durch die rasche Alarmierung konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Wohnbereich verhindert werden.

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