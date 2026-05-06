/ ©Hannah Kulmitzer
Unbeständiges Frühlingswetter: Schauer und Sonne im Wechsel
Eine Kaltfront sorgt am Donnerstag in der Obersteiermark für vorübergehend unbeständiges Wetter. Im Süden bleibt es überwiegend freundlich.
„Eine schwache Kaltfront bringt am Donnerstag in der Obersteiermark vorübergehend ein paar Regenschauer, vereinzelt sind auch Gewitter möglich“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Später aber sollen die Wolken wieder auflockern. „In den südlichen Regionen des Landes bleibt es meist wieder trocken und recht sonnig. Der Wind weht vor allem anfangs noch mäßig aus Südwest und kann auch gegen Abend im Südosten noch einmal lebhaft auffrischen“, so die Wetterexperten, die Temperaturmaxima zwischen 17 und 23 Grad für den Donnerstag prognostizieren.
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