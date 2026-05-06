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/ ©Hannah Kulmitzer
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Regenbogen über Graz
So wird das Wetter in der Steiermark am Donnerstag.
Steiermark
06/05/2026
Prognose

Unbeständiges Frühlingswetter: Schauer und Sonne im Wechsel

Eine Kaltfront sorgt am Donnerstag in der Obersteiermark für vorübergehend unbeständiges Wetter. Im Süden bleibt es überwiegend freundlich.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)

„Eine schwache Kaltfront bringt am Donnerstag in der Obersteiermark vorübergehend ein paar Regenschauer, vereinzelt sind auch Gewitter möglich“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Später aber sollen die Wolken wieder auflockern. „In den südlichen Regionen des Landes bleibt es meist wieder trocken und recht sonnig. Der Wind weht vor allem anfangs noch mäßig aus Südwest und kann auch gegen Abend im Südosten noch einmal lebhaft auffrischen“, so die Wetterexperten, die Temperaturmaxima zwischen 17 und 23 Grad für den Donnerstag prognostizieren.

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