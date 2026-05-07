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Foto auf 5min.at zeigt einen Waldbrand am Kaiserstein.
Rund 100 Einsatzkräfte standen beim Waldbrand am Kaiserstein bis tief in die Nacht im Einsatz.
Mürzzuschlag
07/05/2026
Am Kaiserstein

Nächtlicher Waldbrand in der Steiermark: 100 Kräfte kämpften gegen Flammen

Großeinsatz in der Mürzzuschlager Au: Ein Waldbrand am Kaiserstein hat Mittwochabend sieben Feuerwehren gefordert. Rund 100 Einsatzkräfte kämpften bis tief in die Nacht gegen die Flammen im steilen Gelände.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(181 Wörter)

Am Mittwoch, dem 6. Mai 2026, kam es im Bereich Kaiserstein in der Mürzzuschlager Au (Steiermark) aus noch ungeklärter Ursache zu einem Waldbrand. Um 21.58 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mürzzuschlag per Sirenenalarm alarmiert. Bereits während der Anfahrt musste auf Abschnittsalarm erhöht werden.

Schwieriger Einsatz im steilen Gelände

Nach dem Eintreffen begannen die Einsatzkräfte sofort mit der Brandbekämpfung und richteten eine Einsatzleitung ein. Mehrere Löschtrupps rückten in das steile Gelände vor, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Der Einsatz gestaltete sich vor allem wegen des unwegsamen Geländes schwierig.

Foto auf 5min.at zeigt einen Waldbrand am Kaiserstein.
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Mehrere Löschtrupps kämpften im steilen Gelände gegen die Ausbreitung der Flammen.
Foto auf 5min.at zeigt einen Waldbrand am Kaiserstein.
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Sieben Feuerwehren sowie die Polizei standen bei dem Waldbrand in der Mürzzuschlager Au im Einsatz.

Glutnester mühsam gelöscht

Nachdem die Flammen unter Kontrolle gebracht werden konnten, mussten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich genau kontrollieren. Mit Schanzwerkzeug wurden weitere Glutnester aufgespürt und nachgelöscht. Erst gegen 1 Uhr in der Früh konnte schließlich „Brand Aus“ gegeben werden. Auch nach dem offiziellen Einsatzende blieb eine Löschbereitschaft vor Ort. Insgesamt standen sieben Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräften sowie die Polizei im Einsatz.

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