Ab 14. Mai geht es in Schladming-Dachstein wieder bergauf: Planai und Hochwurzen starten in die Sommersaison. Bereits zum Auftakt öffnen erste Trails im Bikepark, das Hopsiland und der beliebte Bankerlweg.

Mit den wärmeren Temperaturen beginnt in der Region Schladming-Dachstein auch wieder die Sommersaison auf den Bergen. Ab Donnerstag, dem 14. Mai 2026, nehmen die Planai und die Hochwurzen ihren Sommerbetrieb auf. Besucher können sich damit wieder auf Wanderungen, Familienangebote und Bike-Erlebnisse freuen. Zum Saisonstart sind auf der Planai bereits das Hopsiland sowie der Bikepark Schladming geöffnet. Wegen der aktuellen Schneelage starten vorerst jene Trails, die von der Mittelstation bis ins Tal führen. Rund 16 Kilometer Strecke stehen damit bereits zur Verfügung. Weitere Trails im oberen Bereich sollen folgen, sobald es die Bedingungen zulassen.

Bikepark startet mit vergünstigten Tickets

Der Bikepark Schladming bietet insgesamt rund 42 Kilometer Trails in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Zum Saisonauftakt gibt es die Biketickets zudem zu vergünstigten Tarifen. Damit richtet sich das Angebot sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Biker. Auch Familien kommen auf ihre Kosten: Im Hopsiland sind bereits zahlreiche Spielstationen geöffnet. Die beiden Rundwege „Hopsis Heimat“ und „Hopsis Weltreise“ führen auf rund vier Kilometern durch das Gelände und verbinden Bewegung mit Spiel und Erlebnis.

Aussicht, Rastplätze und GoKarts

Auf der Hochwurzen wartet der Bankerlweg mit 25 thematisierten Sitzgelegenheiten auf Wanderer. Entlang des Weges bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für eine Pause mit Aussicht. Ebenfalls mit Saisonbeginn startet der Mountain-GoKart-Betrieb. Auch erste Hütten auf Planai und Hochwurzen öffnen bereits ihre Türen. Zusätzlich verkehren ab 14. Mai wieder die Planai-Wanderbuslinien zum Riesachfall, zur Eschachalm und zum Bodensee im Seewigtal im vollen Umfang.

Saison läuft bis in den Herbst

Die Planai startet zunächst von 14. bis 17. Mai jeweils von Donnerstag bis Sonntag in den Betrieb. Ab 20. Mai läuft der Betrieb dann täglich bis 20. September. Auch im Oktober gibt es mehrere Betriebstage bis einschließlich 1. November. Die Hochwurzen ist von 14. Mai bis 11. Oktober täglich geöffnet. Die Betriebszeiten liegen zwischen 8.30 und 17 Uhr beziehungsweise auf der Planai zwischen 9 und 17 Uhr.