Steiermark hat Österreichs beste Bushaltestelle

Mehr als 6.700 Menschen haben abgestimmt, gleichzeitig wurden hunderte Haltestellen in der Steiermark kritisiert. Nun steht fest, welcher Standort österreichweit besonders überzeugen konnte.

Der Busbahnhof Premstätten wurde zur besten Bushaltestelle Österreichs gewählt. Gleichzeitig zeigt ein neuer VCÖ-Check: In der Steiermark wurden 706 Haltestellen mit Mängeln gemeldet.

Der Busbahnhof Premstätten wurde zur besten Bushaltestelle Österreichs gewählt. Gleichzeitig zeigt ein neuer VCÖ-Check: In der Steiermark wurden 706 Haltestellen mit Mängeln gemeldet.

Insgesamt standen 27 Haltestellen aus allen Bundesländern zur Auswahl. Der Busbahnhof Premstätten (Bezirk Graz-Umgebung) setzte sich am Ende gegen Standorte aus Vorarlberg und Wien durch. „Wir wollen im Rahmen der VCÖ-Initiative ‚Haltestellen im Fahrgast-Check‘ auch zeigen, dass die Umsetzung von hochwertigen und sicheren Haltestellen möglich ist. Deshalb haben wir die Wahl zur besten Bushaltestelle Österreichs durchgeführt“, erklärtVCÖ-Expertin Klara Maria Schenk.

„Unser Busbahnhof ist täglich für viele Menschen ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt“

Auch Premstättens Bürgermeister Matthias Pokorn freut sich über die Auszeichnung. „Unser Busbahnhof ist täglich für viele Menschen ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Es ist eben nicht nur ein Wartehäuschen, sondern ein Ort, an dem wir zeigen, wie wichtig uns jeder einzelne Fahrgast ist – von Schülerinnen und Schülern über Pendlerinnen und Pendler bis hin zu unseren Seniorinnen und Senioren.“

©Google Streetview Der Busbahnhof Premstätten wurde bei einer österreichweiten Wahl zur besten Bushaltestelle des Landes gekürt.

Hunderte Haltestellen mit Problemen

Während Premstätten als Vorzeigeprojekt gilt, sehen viele Fahrgäste bei anderen Haltestellen in der Steiermark noch großen Verbesserungsbedarf. Insgesamt wurden beim VCÖ-Haltestellen-Check 706 Haltestellen mit Mängeln gemeldet. Am häufigsten kritisierten Fahrgäste fehlenden Witterungsschutz. Dieser Punkt wurde bei 56 Prozent der Meldungen genannt. Auch fehlende Beschattung wird zunehmend zum Problem – besonders an heißen Sommertagen. Zudem fehlen laut vielen Meldungen Sitzplätze, Beleuchtung oder Radabstellplätze. „Das Fahrrad ist ein idealer Zubringer zum Bus, insbesondere in den Regionen. Deshalb ist es wichtig, dass es auch Rad-Abstellplätze gibt, damit das Fahrrad sicher abgesperrt werden kann“, betont Schenk.

Viele fühlen sich unsicher

Besonders kritisch sehen viele Fahrgäste die Situation rund um die Haltestellen. Bei der Hälfte aller Meldungen wurde angegeben, dass Straßenübergänge zur Haltestelle als unsicher empfunden werden. Zusätzlich fehlt laut 31 Prozent der Meldungen ein sicherer Gehweg. „Mit Bussen sind viele Schülerinnen und Schüler sowie ältere Menschen unterwegs. Umso wichtiger ist es, dass es sichere Straßenübergänge zur Haltestelle gibt“, sagt Schenk.

Die meisten Meldungen aus Graz

Die meisten Hinweise auf mangelhafte Haltestellen kamen aus Graz. Dort wurden 202 Haltestellen gemeldet. Dahinter folgen Graz-Umgebung mit 144 und der Bezirk Weiz mit 116 Meldungen.