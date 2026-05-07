Nach 25 Jahren: Generationenwechsel am Bezirksgericht Voitsberg

Nach mehr als 25 Jahren an der Spitze des Bezirksgerichts Voitsberg wurde Helga Ofner verabschiedet. Mit Kerstin Schmiedbauer übernimmt nun eine neue Vorsteherin die Leitung des Gerichts.

Am Bezirksgericht Voitsberg stand am Mittwoch, dem 6. Mai, ein besonderer Tag im Zeichen von Abschied und Neubeginn. Kerstin Schmiedbauer wurde feierlich als neue Vorsteherin des Bezirksgerichts eingeführt. Gleichzeitig verabschiedete sich das Gericht von Helga Ofner, die die Einrichtung über Jahrzehnte geprägt hat.

Lob für die neue Vorsteherin

Bei der feierlichen Amtseinführung würdigten der Präsident des Oberlandesgerichts Graz, Michael Schwanda, und der Präsident des Landesgerichts für Zivilrechtssachen Graz, Bernhard Deu, die fachlichen und persönlichen Qualitäten der neuen Vorsteherin. Schmiedbauer war zuvor als Richterin am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz tätig und habe dort bereits ihre Leistungs- und Teamfähigkeit unter Beweis gestellt. Auch in ihrer neuen Funktion habe sie sich laut den Rednern rasch eingelebt und sei vom Team sehr gut aufgenommen worden. „Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Team“, sagte OLG-Präsident Michael Schwanda bei der Feier. Gleichzeitig sprach er allen Bediensteten des Bezirksgerichts Voitsberg seinen Dank aus. Trotz hoher Belastung werde dort ausgezeichnete Arbeit geleistet.

©OLG Graz Bernhard Deu, Helga Ofner, Kerstin Schmiedbauer und Michael Schwanda bei der Amtseinführung am Bezirksgericht Voitsberg.

Abschied nach Jahrzehnten

Für Helga Ofner bedeutete der Festakt zugleich das Ende eines langen Berufswegs am Bezirksgericht Voitsberg. Die gebürtige Knittelfelderin war seit 1990 am Gericht tätig. Ab Februar 2000 leitete sie das Bezirksgericht als Vorsteherin bis zu ihrer Pensionierung im Mai des Vorjahres. In seiner Rede hob Michael Schwanda besonders ihren Führungsstil hervor. „Sie haben Ihr Gericht mit großer Besonnenheit und viel Wertschätzung geführt, immer wieder selbst mit angepackt, wenn es notwendig war, und wurden und werden aufgrund Ihrer ruhigen und ausgleichenden Herangehensweise von den Kolleginnen und Kollegen und allen Bediensteten außerordentlich geschätzt“, sagte der OLG-Präsident.

Dank und gute Wünsche

Mit der feierlichen Übergabe endet in Voitsberg eine Ära. Gleichzeitig beginnt mit Kerstin Schmiedbauer ein neues Kapitel an der Spitze des Bezirksgerichts. Den Dank an Helga Ofner verbanden die Festredner mit den besten Wünschen für ihren neuen Lebensabschnitt.