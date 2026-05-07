Gewitter und Hagel: Vorwarnung für fast die ganze Steiermark

In fast der gesamten Steiermark gilt derzeit eine Vorwarnung vor Gewittern und Hagel. Besonders am Donnerstagnachmittag können laut Meteorologen Regenschauer und einzelne Gewitter auftreten.

In weiten Teilen der Steiermark gilt am Donnerstag seitens der Unwetterzentrale Österreich (UWZ) eine Vorwarnung vor Gewittern und Hagel. Laut der UWZ können sich vor allem am Nachmittag kräftige Gewitter bilden. Betroffen sind beinahe alle Bezirke – nur Deutschlandsberg bleibt derzeit ohne Warnung. Auch die Geosphere Austria rechnet mit Schauern und einzelnen Gewittern.

©Unwetterzentrale Österreich Die Unwetterzentrale Österreich hat für weite Teile der Steiermark eine Vorwarnung vor Gewittern und Hagel ausgegeben.

Warnungen für zahlreiche Bezirke

Die Unwetterzentrale Österreich hat für zahlreiche Regionen eine Vorwarnung ausgegeben. Betroffen sind Hartberg-Fürstenfeld, Murtal, Graz-Umgebung, Leoben, Voitsberg, Liezen, Südoststeiermark, Graz-Stadt, Leibnitz, Murau, Bruck-Mürzzuschlag und Weiz. Für diese Bezirke gilt eine Vorwarnung wegen „Gewitter und Hagel“. Für Deutschlandsberg liegen aktuell keine Warnungen vor.

©Unwetterzentrale Österreich Laut UWZ gelten derzeit nur für den Bezirk Deutschlandsberg keine aktuellen Unwetterwarnungen.

Dichtere Wolken und einzelne Gewitter

Vonseiten der Meteorologen der Geosphere Austria heißt es: „Eine schwache Kaltfront bringt heute Donnerstag in der Obersteiermark dichtere Wolken und am Nachmittag ein paar Regenschauer, vereinzelt sind auch Gewitter möglich.“ Die Gewitter würden sich „am ehesten über dem Randgebirge“ bilden. Während sich die Sonne nur zeitweise zeigt, bleibt es in den südlichen Regionen meist trocken. Dort lockern die Wolken immer wieder auf und die Sonne kommt länger zum Vorschein. Der Wind weht laut Prognose vor allem anfangs mäßig aus Südwest. Gegen Abend kann er im Südosten noch einmal lebhaft auffrischen. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 23 Grad. In der Nacht auf Freitag sollen die Regenschauer und Gewitter rasch nachlassen. „Die Wolken lösen sich auf“, so die Meteorologen weiter. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 9 Grad.

Freitag startet sonnig

Auch am Freitag bleibt das Wetter in der Steiermark wechselhaft. Laut Geosphere Austria startet der Tag vielerorts „sehr sonnig“. Ab Mittag bilden sich vor allem in der Obersteiermark wieder Quellwolken. In weiterer Folge sind „vereinzelte, mitunter gewittrige Regenschauer“ möglich. Im Süden des Landes soll es hingegen trocken und weiterhin recht sonnig bleiben. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 17 und 22 Grad.