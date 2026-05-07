Alkolenker rast vor Polizei davon und kracht gegen Baum

14 Kilometer Flucht, Rotlicht missachtet und dann gegen einen Baum gekracht: Ein alkoholisierter Autofahrer lieferte sich in der Nacht auf Donnerstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch den Bezirk Murau.

Eine nächtliche Polizeikontrolle in St. Lambrecht im Bezirk Murau endete in der Nacht auf Donnerstag in einer gefährlichen Verfolgungsfahrt: Ein 35-jähriger Autolenker raste vor den Beamten davon. Die Verfolgungsfahrt führte über rund 14 Kilometer durch mehrere Ortsgebiete, ehe der Mann in Murau gegen einen Baum prallte. Beim anschließenden Fluchtversuch wurde er leicht verletzt.

Polizeikontrolle ignoriert

Gegen 22.15 Uhr wollte eine Polizeistreife den Mann im Ortsgebiet von St. Lambrecht kontrollieren. Die Beamten gaben ihm mit dem Anhaltestab ein eindeutiges Signal zum Stehenbleiben. Der 35-Jährige ignorierte die Aufforderung jedoch und fuhr davon. Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf.

Mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Der Lenker raste anschließend auf der L 502 durch das Ortsgebiet von Lassnitz bis nach Murau. Laut Landespolizeidirektion Steiermark war er dabei „mit weit überhöhten Geschwindigkeiten“ sowohl auf der Freilandstraße als auch im Ortsgebiet unterwegs. Zudem missachtete er das Rotlicht einer Ampel. In Murau bog der Mann schließlich auf die Frauenalpenstraße ein. Nach rund drei Kilometern verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto wurde dabei total beschädigt.

Fluchtversuch nach dem Crash

Trotz des Unfalls sprang der 35-Jährige aus dem Fahrzeug und wollte zu Fuß flüchten. Polizisten konnten ihn jedoch daran hindern. Beim Fluchtversuch erlitt der Mann leichte Verletzungen. Ein Alkotest ergab laut Polizei eine schwere Alkoholisierung. Außerdem gab der 35-Jährige an, „dass er etwas getrunken hätte und seit längerer Zeit keinen Führerschein mehr besitze“. Er wird angezeigt, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.