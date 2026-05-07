Leibnitz und Graz: Polizei stellt neue Chefinspektoren vor

Bei der steirischen Polizei wurden zwei Führungsfunktionen neu besetzt. Chefinspektor Heimo Moser übernimmt ab sofort die Leitung des Verkehrsreferates im Bezirkspolizeikommando Leibnitz. Chefinspektor Thomas Neuhold ist neuer Inspektionskommandant der Polizeiinspektion Graz-Plüddemanngasse. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Mehr als 20 Jahre in Leibnitz

Für Chefinspektor Heimo Moser ist die neue Aufgabe auch ein Schritt innerhalb seines langjährigen beruflichen Umfelds. Seit mehr als 20 Jahren ist Leibnitz Mittelpunkt seiner Laufbahn. Nur für drei Jahre wechselte er in das Büro für Organisation, Strategie und Dienstvollzug. Danach kehrte er wieder in den Polizeidienst in Leibnitz zurück. Im Jahr 2023 übernahm Moser die Funktion des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Heimschuh. Nun folgt der Wechsel ins Bezirkspolizeikommando Leibnitz. In die Exekutive trat er bereits 1992 ein, die Ausbildung zum dienstführenden Beamten absolvierte er 1998.

©LPD Stmk Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Chefinspektor Heimo Moser und Bezirkspolizeikommandant Christian Zöhrer (v.l.)

Karriereweg in Graz-Plüddemanngasse

Auch Chefinspektor Thomas Neuhold blickt auf viele Jahre Erfahrung zurück. Seit 2012 ist die Polizeiinspektion Graz-Plüddemanngasse seine dienstliche Heimat. Dort begann er als Sachbearbeiter und arbeitete sich bis zum heutigen Dienststellenkommandanten hoch. Seine Laufbahn bei der Exekutive startete bereits 1994 mit der Grundausbildung. Die Ausbildung zum dienstführenden Beamten folgte im Jahr 2012. Zusätzlich ist Neuhold seit 2003 unter anderem auch als Einsatztrainer tätig.