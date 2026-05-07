Gasexplosion in Leoben: Das war die Ursache des Unglücks

Nach der Gasexplosion in Leoben (Steiermark) ist die Ursache geklärt: Ein technischer Defekt in einem Lagercontainer dürfte das Unglück ausgelöst haben. Zwei Arbeiter schweben weiterhin in Lebensgefahr.

Wie bereits berichtet, hat sich auf dem Gelände eines Unternehmens in Leoben eine Gasexplosion ereignet, bei der mehrere Arbeiter verletzt wurden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls waren Bauarbeiter im Bereich von Containern mit Aufräumarbeiten beschäftigt, als es zur Explosion kam. Die Wucht des Ereignisses löste einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei aus. Insgesamt wurden sieben Fahrzeuge und 36 Einsatzkräfte der Feuerwehren Leoben Stadt und Göss alarmiert.

Ursache ermittelt

Den Erhebungen zufolge dürfte es in einem Lagercontainer zu einem unkontrollierten Austritt von Flüssiggas gekommen sein. Ursächlich dafür dürfte eine undichte Überwurfmutter an einem Gasdruckregler bei gleichzeitig geöffnetem Flaschenventil gewesen sein. Eine bislang noch nicht vollends geklärte externe Zündquelle dürfte schließlich zur Umsetzung des Gas-Luftgemisches geführt haben.

Zwei Männer lebensgefährlich verletzt

Durch die Wucht der Explosion erlitten zwei Mitarbeiter lebensgefährliche Verletzungen. Sie werden im AKH Wien und im LKH Graz behandelt. Drei weitere Kollegen erlitten schwere Verletzungen, ein Arbeiter wurde leicht verletzt. Sowohl ein technischer Defekt als auch Vorsatz können zum jetzigen Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. Die Kriminalisten gehen von einer fahrlässigen Handlung aus. Neben dem Container wurden auch mehrere Firmenfahrzeuge durch Trümmer beschädigt.