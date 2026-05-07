Mobbingaffäre in der steirischen Landespolizei: Prüfung abgeschlossen

Eine leitende Beamtin hatte gegen ihren Vorgesetzten zahlreiche Beschuldigungen erhoben. Wie eine Recherche der Kronen Zeitung gemeinsam mit der APA ergab, soll ein ranghoher Beamter der Landespolizeidirektion Steiermark eine Abteilungsleiterin über einen längeren Zeitraum hinweg massiv belastet haben. Insgesamt ging es um Dutzende einzelne Vorfälle, die ein belastendes Arbeitsumfeld beschreiben sollen. Unter anderem war von Überwachung, abfälligen Äußerungen im Kollegenkreis sowie Einschränkungen im dienstlichen Alltag die Rede. Die Vorwürfe reichten bis hin zu persönlichen Eingriffen in ihr Privatleben. Auf Basis dieser Angaben wurde ein internes Disziplinarverfahren eingeleitet. Die Betroffene brachte insgesamt 43 Punkte zur Anzeige. Mehr dazu hier: Mobbingvorwürfe gegen Spitzenbeamten in der Steiermark. Der beschuldigte Beamte, der bereits früher disziplinär aufgefallen war, wies die Vorwürfe zurück und sprach von subjektiven Einschätzungen ohne objektive Grundlage.

Interne Prüfung abgeschlossen

Die Landespolizeidirektion führte eine umfassende Prüfung durch und entband den Beamten währenddessen von der unmittelbaren Dienstaufsicht über die Betroffene. Zunächst war mit einem Ergebnis erst zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet worden, doch die Behörde schloss die Ermittlungen früher ab. Laut abschließendem Ergebnis konnten keine dienstrechtlichen Verstöße nachgewiesen werden. Gleichzeitig wurde angekündigt, dass zwischen den Beteiligten ein moderiertes Gespräch im Rahmen einer Mediation stattfinden soll. Eine mögliche Befangenheit im Verfahren wurde ebenfalls verneint. Die Entscheidung sorgt dennoch für unterschiedliche Reaktionen. Die rechtliche Vertretung der Beamtin zeigte sich über den Ausgang des Verfahrens überrascht und äußerte Zweifel an der Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse. Weitere Schritte bleiben derzeit offen.