Starkregen, Hagel und Sturm: Gewitter breiten sich in der Steiermark aus

Nach der bestehenden Vorwarnung für weite Teile der Steiermark haben sich am Donnerstagnachmittag nun tatsächlich erste Gewitterzellen gebildet. Laut aktuellen Einschätzungen hat sich die Lage regional etwas verschärft.

Wie bereits im Vorfeld prognostiziert, haben sich im Laufe des Nachmittags entlang des Murtals und Mürztals erste Schauer- und Gewitterzellen gebildet. „Die Aktivität hat sich weiter in Richtung Osten bzw. Südosten verlagert“, heißt es in einem Posting von Skywarn. Laut aktuellen Einschätzungen geht von den Gewitterzellen derzeit zwar nur eine geringe allgemeine Gefahrenlage aus, lokal können die Auswirkungen jedoch deutlich stärker ausfallen. Besonders kleinkörniger Hagel, kräftiger Regen sowie stürmische Böen sind punktuell möglich.

©Unwetterzentrale Österreich Für Teile der Steiermark wird vor Unwettern mit Hagel gewarnt.

Schwerpunkt im Grazer und Weizer Bergland

In den kommenden Stunden werden die Schauer und Gewitter vor allem im Grazer und Weizer Bergland sowie in Bruck-Mürzzuschlag erwartet. Die Zellen sollen sich weiter in Richtung Südosten verlagern. Dabei kann es örtlich zu intensiveren Niederschlägen kommen, wodurch auch eine erhöhte Gefahr von kurzfristigen Überflutungen nicht ausgeschlossen wird. Erst im Laufe der Nacht ist laut Prognosen mit einer allmählichen Abschwächung der Gewitteraktivität zu rechnen. Danach sollten sich die Bedingungen zunehmend beruhigen und die Wolken auflockern.