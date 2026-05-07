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/ ©FF Fohnsdorf
Bild auf 5min.at zeigt einen Heckenbrand.
Drei Verletzte nach Heckenbrand in Fohnsdorf.
Fohnsdorf
07/05/2026
Heckenbrand

Brand sorgt für Großeinsatz: Drei Verletzte bei Löschversuch

Am Donnerstagmittag, dem 7. Mai wurde im Fohnsdorfer Ortsteil Dietersdorf (Bezirk Murtal) in der Steiermark Brandalarm ausgelöst. In einem Wohnpark stand eine Hecke in Vollbrand.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sowie der weithin sichtbaren Rauchentwicklung wurde auch die Feuerwehr Hetzendorf zum Einsatz alarmiert. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte versuchten Anrainer, den Brand mit mehr als einem Dutzend Handfeuerlöschern unter Kontrolle zu bringen. Dabei erlitten drei Personen Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mithilfe der Schnellangriffseinrichtung und konnte den Brand rasch eindämmen. Nach abschließender Kontrolle mittels Wärmebildkamera konnten beide Feuerwehren den Einsatz nach etwas mehr als einer Stunde beenden.

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