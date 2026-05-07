Brand sorgt für Großeinsatz: Drei Verletzte bei Löschversuch

Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sowie der weithin sichtbaren Rauchentwicklung wurde auch die Feuerwehr Hetzendorf zum Einsatz alarmiert. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte versuchten Anrainer, den Brand mit mehr als einem Dutzend Handfeuerlöschern unter Kontrolle zu bringen. Dabei erlitten drei Personen Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mithilfe der Schnellangriffseinrichtung und konnte den Brand rasch eindämmen. Nach abschließender Kontrolle mittels Wärmebildkamera konnten beide Feuerwehren den Einsatz nach etwas mehr als einer Stunde beenden.