Wo in der Steiermark am Freitag wieder Gewitter möglich sind

Die Steiermark startet am Freitag mit viel Sonnenschein in den Tag. Am Nachmittag steigt im Norden jedoch die Gewitterneigung, während es im Süden überwiegend trocken bleibt.

„Am Freitag dominiert in der Steiermark am Vormittag sehr sonniges Wetter“, prognostiziert die GeoSphere Austria. In der zweiten Tageshälfte könnte es aber, wie bereits am Donnerstag, regional zu Gewittern kommen. „Ab Mittag bilden sich speziell in der Obersteiermark vermehrt Quellwolken und in der Folge im vereinzelte, mitunter gewittrige Regenschauer auf. Im Süden bleibt es weiterhin trocken und auch am Nachmittag recht sonnig“, so die Wetterexperten. Es werden Tageshöchstwerte bis zu 22 Grad erwartet.