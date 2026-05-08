14-Jähriger klaut Auto: Spritztour endet mit zwei Verletzten

Ein 14-Jähriger hat am Donnerstagabend in Knittelfeld unbefugt das Firmenfahrzeug seines Vaters gelenkt und dabei einen Verkehrsunfall verursacht. Gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund cruisten sie durch die Stadt.

Ein 14-Jähriger nahm am Donnerstagabend in Knittelfeld den Autoschlüssel seines Vaters an sich und setzte sich ans Steuer. Gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund fuhr er durch das Stadtgebiet. Doch die Fahrt sollte nicht lange dauern.

Crash beim Wendemanöver

Gegen 22.08 Uhr wollte der Jugendliche auf der Kärntner Straße wenden. Ein Manöver, das schiefging: Das Fahrzeug prallte gegen einen Betonsockel auf einer Grünfläche zwischen Gehweg und Parkplätzen. Die Wucht des Aufpralls war erheblich. Durch den Crash wurde die vordere Stoßstange abgerissen, die Airbags lösten aus. Innerhalb von Sekunden wurde aus einer Spritztour ein Unfallort. Die beiden Jugendlichen hatten Glück im Unglück.

Beide 14-Jährige verletzt ins Krankenhaus

Sowohl der Lenker als auch sein Beifahrer erlitten laut ersten Informationen leichte Verletzungen. Sanitäter des Roten Kreuzes brachten die beiden zur weiteren Abklärung ins LKH Judenburg. Nach aktuellem Stand wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt. Auch an fremdem Eigentum entstand kein zusätzlicher Schaden.