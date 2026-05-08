Alkolenkerin (50) überschlägt sich mit Auto auf nasser Straße

Eine 50-jährige Autofahrerin ist am späten Donnerstagabend, 7. Mai 2026 gegen 22.45 Uhr, in Höch (Bezirk Leibnitz, Steiermark) von der Straße abgekommen, das Auto hat sich schließlich überschlagen.

Gegen 22.45 Uhr war die 50-Jährige auf der L303 aus Preding kommend in Richtung Gleinstätten unterwegs, als sie plötzlich auf der regennassen Straße die Kontrolle über ihr Auto verloren haben dürfte, berichtet die Polizei. Das Fahrzeug ist auf das Bankett geraten und hat sich in weiterer Folge überschlagen. Die Lenkerin konnte das Auto zwar selbst verlassen, wurde bei dem Unfall allerdings verletzt und musste von der Rettung ins LKH Wagna gebracht werden.

L303 eine halbe Stunde lang komplett gesperrt

Beamte haben am Unfallort noch einen Alkotest mit der Frau durchgeführt. Dieser ergab eine „mittelgradige Alkoholisierung“, heißt es in einem Bericht. Die Freiwillige Feuerwehr Sankt Andrä war auch vor Ort und hat das Auto geborgen. Dafür wurde die L303 für etwa 30 Minuten im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt.