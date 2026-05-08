Nach Pool-Verboten: Drohen jetzt auch Strafen in der Steiermark?

Nachdem bereits mehrere Orte in Österreich Poolverbote ausgesprochen haben, spitzt sich die Lage weiter zu. Auch in der Steiermark wird nun über strengere Regeln und sogar Strafen diskutiert, Grund: Das Wasser wird knapp.

Während in einigen Regionen Österreichs das Befüllen privater Pools bereits eingeschränkt oder verboten wurde, zieht nun auch die Steiermark nach,

Während in einigen Regionen Österreichs das Befüllen privater Pools bereits eingeschränkt oder verboten wurde, zieht nun auch die Steiermark nach,

Die Situation wird ernster: Während in einigen Regionen Österreichs das Befüllen privater Pools bereits eingeschränkt oder verboten wurde, 5 Minuten hat berichtet, zieht nun auch die Steiermark nach, zumindest in der Diskussion. Der Grund ist die anhaltende Trockenheit, die dafür sorgt, dass die Reserven sinken. Gleichzeitig steigt der Wasserverbrauch, vor allem durch Poolbefüllungen.

Wenn viele gleichzeitig füllen, wird es kritisch

Das Problem liegt nicht im einzelnen Pool, sondern in der Masse. Gerade an warmen Tagen entscheiden sich viele Haushalte gleichzeitig dafür, ihre Pools zu befüllen. In kleineren Gemeinden kann das gravierende Folgen haben: Hochbehälter leeren sich schneller als geplant, der Druck im Netz sinkt, im schlimmsten Fall kann die Versorgung gefährdet werden. Ein Beispiel aus der Region St. Bartholomä zeigt, wie ernst die Lage ist: Auf wenige Einwohner kommen dort ungewöhnlich viele Pools. Wird gleichzeitig Wasser entnommen, geraten die Systeme an ihre Grenzen, vor allem, weil viele vorher keine Genehmigung einholen, so aus Medienberichten.

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Appelle reichen nicht mehr aus

Schon seit Wochen bitten Gemeinden darum, Poolbefüllungen vorab zu melden. Doch nicht alle halten sich daran. Das sorgt für Frust bei jenen, die sich an die Regeln halten. Während manche warten oder sogar verzichten, zapfen andere einfach Wasser ab, ohne Rücksprache. Genau dieser Punkt bringt nun eine neue Forderung ins Spiel: Konsequenzen für jene, die sich nicht daran halten. So appelliert die zuständige Landesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) an die Bevölkerung, jede Befüllung zu melden, sonst drohen Strafen. Ein generelles Gesetz für die gesamte Steiermark gilt zwar als schwierig, doch regionale Lösungen werden immer konkreter. Gemeinden könnten künftig die Möglichkeit erhalten, bei kritischer Lage selbst Verbote oder Einschränkungen zu verhängen. Auch Sanktionen stehen im Raum. Wer Wasser entnimmt, ohne sich zu melden, könnte künftig mit Strafen rechnen. Ein runder Tisch mit Gemeinden und Wasserversorgern soll zeitnah stattfinden, um Lösungen zu erarbeiten. Klar ist: Die Situation lässt wenig Spielraum für Untätigkeit.

Trockenheit verschärft die Lage dramatisch

Hinter all dem steht ein größeres Problem: die anhaltende Trockenheit. Die Grundwasserspiegel befinden sich vielerorts auf Tiefstständen, Regen ist kaum in Sicht. Experten warnen bereits seit Längerem, dass solche Situationen künftig häufiger auftreten könnten. Der Klimawandel macht sich bemerkbar, auch im Alltag, bestätigt Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP).