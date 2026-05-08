Reh-Ausweichmanöver: Alkolenker kracht gegen Baum

Ein automatischer Notruf führte Einsatzkräfte zu einem schweren Unfall in Pischelsdorf am Kulm. Der 32-jährige Lenker gab an, einem Reh ausgewichen zu sein, doch im Krankenhaus stellte sich heraus: Er war stark alkoholisiert.

Weil der Alkolenker mutmaßlich einem Reh ausweichen und krachte in einen Baum.

Weil der Alkolenker mutmaßlich einem Reh ausweichen und krachte in einen Baum.

Donnerstagnacht gegen 22.05 Uhr wurden Polizei und Rettung durch ein modernes Sicherheitssystem alarmiert. Ein Fahrzeug hatte in Pischelsdorf am Kulm (Bezirk Weiz) automatisch einen E-Call abgesetzt, doch vom Lenker kam keine Rückmeldung. Sofort machten sich Einsatzkräfte auf den Weg.

Unfallstelle: Auto völlig zerstört

In Reichendorf angekommen, fanden die Beamten ein schwer beschädigtes Fahrzeug vor. Der Fahrer hatte den Wagen bereits verlassen, wirkte jedoch angeschlagen. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der 32-Jährige schilderte den Unfallhergang: Ein Reh sei plötzlich auf die Fahrbahn gesprungen. Beim Versuch auszuweichen habe er die Kontrolle verloren, sei von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Rettung bringt Verletzten ins Krankenhaus

Da der Mann über starke Schmerzen klagte, wurde das Rote Kreuz verständigt. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er ins LKH Graz eingeliefert. Die Feuerwehr übernahm die Bergung des Unfallfahrzeugs. Ein durchgeführter Test im Krankenhaus ergab eine starke Alkoholisierung des Lenkers. Die Polizei reagierte umgehend, der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.05.2026 um 09:29 Uhr aktualisiert