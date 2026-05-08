Rassismus-Eklat bei Konzert: Referent sorgt mit Witzen für Empörung

Ein Konzertabend, der Freude bringen sollte, sorgt nun für Diskussionen: Bei einer Veranstaltung in Kammern im Liesingtal geriet die Moderation massiv in die Kritik. Besucher berichten von rassistischen und sexistischen Aussagen.

Beim Chorkonzert „Tierisch gut drauf“ im Heimatsaal Kammern sollten Kinderchor und Singkreis auf der Bühne und im Vordergrund stehen.

Beim Chorkonzert „Tierisch gut drauf“ im Heimatsaal Kammern sollten Kinderchor und Singkreis auf der Bühne und im Vordergrund stehen.

Die Erwartungen waren klar: Musik, Gemeinschaft und ein stimmungsvoller Abend. Beim Chorkonzert „Tierisch gut drauf“ im Heimatsaal Kammern sollten Kinderchor und Singkreis auf der Bühne und im Vordergrund stehen. Doch ausgerechnet zwischen den musikalischen Beiträgen kam es zu einem Vorfall, der nun für Aufsehen sorgt.

Kritik an Moderation wird laut

Im Mittelpunkt der Kritik steht Hannes Nimpfer, langjähriger Kommunalpolitiker und heute unter anderem Landesbildungsreferent des Pensionistenverbandes Steiermark. Seine Moderation habe laut einer Besucherin den gesamten Abend überschattet. So soll er laut Medienberichten „ein sehr menschenverachtendes Wort für schwarze Menschen mehrmals für den Witz wiederholte.“ Viele Besucher waren sich einig, dass der Witz nach hinten losging und rassistisch-konnotiert statt lustig war. Auch der Versuch, die Aussage als nicht ernst gemeint darzustellen, habe die Situation nicht entschärft. „Diese Anmerkung war keineswegs eine Entschuldigung“, betonen Besucher.

Besonders problematisch: Kinder im Publikum

Ein zentraler Punkt der Kritik betrifft die Wirkung auf die jüngsten Gäste. Im Publikum und auf der Bühne befanden sich zahlreiche Kinder, für die Aussagen dieser Art besonders prägend sein können, lautet die Kritik. Die Rolle des Moderators verstärkt die Brisanz des Vorfalls. Als Landesbildungsreferent stehe Nimpfer in einer besonderen Verantwortung. Genau deshalb sei das Verhalten aus Sicht der Kritikerin nicht akzeptabel.

Nimpfer entschuldigt sich

Auf die Vorwürfe angesprochen, zeigt sich Hannes Nimpfer, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung einsichtig. „Im Rahmen dieser Veranstaltung habe ich eine Aussage gemacht, die unangebracht war und Menschen verletzt haben könnte. Das bedaure ich sehr“, so seine Stellungnahme. Zugleich betonte er, dass eine diskriminierende Haltung nicht seinen persönlichen Überzeugungen entspreche.