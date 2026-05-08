Teich verunreinigt? Hund stirbt nach Abkühlung im Teich

Nach dem Besuch einer Hundewiese in Köflach zeigte ein Hund plötzlich schwere Symptome und verendete wenig später. Die Polizei untersucht nun, was im Wasser passiert ist.

Auf einer Hundewiese in Köflach suchten zwei Tiere Abkühlung in einem Teich am Barbarapfeiler. Kurz danach zeigten beide auffällige Symptome, die auf eine Vergiftung hindeuteten. Für einen der Hunde kam jede Hilfe zu spät.

Ein Tier stirbt, ein weiteres überlebt

Während der Rauhaarbracke den Vorfall überlebte, verendete ein stichelhaariger Bosnischer Laufhund kurze Zeit später. Die genauen Umstände sind derzeit noch unklar, fest steht jedoch, dass der Aufenthalt im Wasser im Mittelpunkt der Ermittlungen steht. Unmittelbar nach dem Vorfall wurde das Gebiet untersucht. Der anfängliche Verdacht auf Giftköder konnte ausgeschlossen werden. Stattdessen richtet sich der Fokus nun auf das Wasser im Teich selbst. Proben wurden entnommen und zur genaueren Analyse in ein Labor geschickt, berichten mehrere Medien.

Verdacht auf Verunreinigung

Nach ersten Erkenntnissen könnte das Gewässer verunreinigt worden sein. Im Raum steht die Möglichkeit, dass Stoffe wie Gülle in den Teich gelangt sind. In Kombination mit warmen Temperaturen könnten sich dadurch sogenannte Blaualgen gebildet haben, diese können für Hunde gefährlich sein. Ob diese tatsächlich die Ursache sind, wird derzeit noch überprüft. Die Konsequenz folgte umgehend: Der betroffene Bereich wurde abgesichert, der Zugang zum Wasser ist derzeit nicht erlaubt. Hinweistafeln warnen vor der Nutzung des Teiches. Die Hundewiese selbst ist wieder geöffnet, das Baden im Wasser bleibt jedoch untersagt. Die Ermittlungen laufen, auch die Frage, ob jemand für die Situation verantwortlich sein könnte, wird geprüft.