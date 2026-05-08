Waldbrand Eisbach-Rein: Kein „Brand aus“, Feuerwehr weiter im Einsatz

Der verheerende Waldbrand in Eisbach-Rein ist weitgehend unter Kontrolle, doch beendet ist der Einsatz noch nicht. Feuerwehrkräfte sind weiterhin im Gelände unterwegs, um versteckte Glutnester aufzuspüren.

Der Waldbrand in Eisbach-Rein zählt zu den größten Einsätzen in der Geschichte der steirischen Feuerwehr, 5 Minuten hat berichtet. Zeitweise standen mehr als 2.300 Einsatzkräfte im Kampf gegen die Flammen. Mittlerweile hat sich die Lage deutlich entspannt. Offene Feuerfronten sind unter Kontrolle, die massive Ausbreitung konnte gestoppt werden. Trotzdem ist ein offizielles „Brand aus“ weiterhin nicht möglich.

Warum die Gefahr noch nicht gebannt ist

Auch wenn keine Flammen mehr sichtbar sind, besteht weiterhin ein erhebliches Risiko. Im Waldboden, unter Wurzeln oder in schwer zugänglichen Bereichen können sogenannte Glutnester bestehen bleiben. Diese entwickeln sich oft unbemerkt weiter und können, begünstigt durch Wind oder Trockenheit, jederzeit erneut Brände auslösen. Genau diese unsichtbare Gefahr macht die aktuelle Phase des Einsatzes so entscheidend.

Aufwendige Nachlöscharbeiten im Gelände

Derzeit sind noch rund neun bis zehn Feuerwehrleute im Einsatz, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Ihre Aufgabe unterscheidet sich deutlich von den ersten Tagen des Großbrandes. Statt großflächiger Löschmaßnahmen steht nun präzise Detailarbeit im Mittelpunkt. Das gesamte betroffene Gebiet, rund 70 Hektar in teils unwegsamem Gelände, muss systematisch kontrolliert werden.

Wetter hilft, aber nur begrenzt

Regenfälle in den vergangenen Tagen haben die Situation etwas entschärft. Die Feuchtigkeit trägt dazu bei, Brandstellen abzukühlen und die Ausbreitung zu bremsen. Dennoch reicht dies nicht aus, um die Gefahr vollständig zu beseitigen. Gerade bei steigenden Temperaturen und trocknendem Boden können verbliebene Glutreste wieder aktiv werden. Nicht nur in Eisbach-Rein, sondern auch in anderen Teilen der Steiermark bleibt die Lage angespannt. Anhaltende Trockenheit und teils starker Wind schaffen Bedingungen, unter denen sich Brände schnell entwickeln und ausbreiten können. Experten warnen daher vor erhöhter Vorsicht im gesamten Bundesland.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Nach aktuellen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Brand möglicherweise durch fahrlässiges Verhalten ausgelöst wurde. Die genauen Umstände sind weiterhin Gegenstand laufender Ermittlungen.