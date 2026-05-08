Unwetter in der Steiermark: Blitz schlägt in Wohnhaus ein

Ein heftiges Gewitter hat am Donnerstagabend in Weiz für einen gefährlichen Zwischenfall gesorgt: Ein Blitz schlug direkt in ein Wohnhaus ein und richtete Schäden an der Elektrik an. Nur durch Glück wurde niemand verletzt.

Während über Weiz ein Gewitter hinwegzog, 5 Minuten hat berichtet, kam es in der Marburger Straße zu einem folgenschweren Einschlag. Ein Blitz traf ein Wohnhaus und suchte sich seinen Weg durch die elektrischen Leitungen.

©Stadt Feuerwehr Weiz Die Feuerwehr Weiz rückte mit mehreren Einsatzkräften an, um das Gebäude zu kontrollieren.

Schäden im Inneren des Hauses

Der Einschlag machte sich vor allem im Inneren bemerkbar. Über das Badezimmer leitete sich die Energie weiter in das Stromnetz des Hauses. Steckdosen, Leitungen und weitere Bauteile wurden beschädigt oder verschmort, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Kurzzeitig kam es zu Rauchentwicklung, ein Brand brach jedoch nicht aus. Zum Zeitpunkt des Einschlags befand sich niemand im betroffenen Bereich.

Feuerwehr überprüft Gebäude

Die Feuerwehr Weiz rückte mit mehreren Einsatzkräften an, um das Gebäude zu kontrollieren. Mit Wärmebildkameras wurde geprüft, ob sich Glutnester in Wänden oder Decken gebildet hatten. Zusätzlich mussten Bauteile geöffnet werden, um mögliche versteckte Schäden auszuschließen. Nach rund einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Klar ist jedoch: Die elektrische Infrastruktur des Hauses wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen.