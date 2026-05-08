Routine-OP in der Steiermark endet tödlich: Fall wirft viele Fragen auf

Nach dem Tod einer 57-jährigen Patientin in der Steiermark stehen schwere Vorwürfe im Raum. Die Staatsanwaltschaft prüft den Verdacht der grob fahrlässigen Tötung. Für die Hinterbliebenen bleiben viele offene Fragen.

Laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ steht eine steirische Medizinerin im Fokus strafrechtlicher Ermittlungen. Der Vorwurf: Sie soll eine Patientin nicht rechtzeitig behandelt haben. Die 57-jährige Frau war für einen Routineeingriff ins LKH Hochsteiermark gekommen und verstarb nur zwei Tage später im Krankenhaus. Ihr Sohn Christian schildert den geplanten Eingriff als vergleichsweise unkompliziert: Ein Stent sollte gesetzt werden. Die Operation selbst verlief offenbar ohne Zwischenfälle. Doch kurze Zeit später verschlechterte sich der Zustand der Patientin dramatisch.

Kritische Stunden im Überwachungszimmer

Nach dem Eingriff kam es zu einem Kreislaufzusammenbruch. Wie sich später herausstellte, hatte die Frau innerlich geblutet, offenbar in den Beckenbereich. Laut den vorliegenden Informationen der Kronen Zeitung soll diese lebensbedrohliche Komplikation erst mit erheblicher Verzögerung erkannt worden sein. Eine Notoperation wurde eingeleitet, kam jedoch zu spät. Der Sohn erinnert sich an die Worte der Ärzte, dass seine Mutter die Nacht vermutlich nicht überleben werde – ein Moment, der ihn bis heute verfolgt.

Abschied unter belastenden Umständen

Besonders verstörend beschreibt Christian die Situation am Sterbebett: Noch zu Lebzeiten seiner Mutter sei ihm ein Beileidsschreiben übergeben worden, begleitet von einem entzündeten Teelicht. Kurz nach Mitternacht verstarb die Frau schließlich an multiplem Organversagen. Dass ein Ermittlungsverfahren läuft, erfuhr der Sohn nicht direkt von den Behörden oder dem Krankenhaus. Erst im Zuge der Bestattungsplanung wurde er darauf aufmerksam gemacht, dass der Leichnam nicht freigegeben sei. Weitere Nachforschungen führten ihn schließlich zur Staatsanwaltschaft Leoben.

Ermittlungen wegen möglicher Behandlungsfehler

Dort bestätigte sich der Verdacht: Gegen die behandelnde Ärztin wird wegen grob fahrlässiger Tötung ermittelt, heißt es in dem Medienbericht. Grundlage dafür ist ein gefäßchirurgisches Gutachten, das auf ein mögliches Fehlverhalten hinweist. Die Staatsanwaltschaft prüft nun die weiteren Schritte. Auch seitens der KAGes wurde reagiert. Man habe umgehend eine Sachverhaltsdarstellung übermittelt und arbeite eng mit den Behörden zusammen. Zudem wurde bekanntgegeben, dass die beschuldigte Ärztin nicht mehr im Dienstverhältnis steht.

Suche nach Antworten

Für den Sohn der Verstorbenen ist der Fall noch lange nicht abgeschlossen. Er hat rechtliche Unterstützung in Anspruch genommen und will vollständige Aufklärung. Sein Ziel sei es, Klarheit über die genauen Umstände zu erhalten – auch, um mit dem Verlust seiner Mutter abschließen zu können.